Нур-Султан. 8 сентября. КазТАГ – Мошенники подделали казахстанский новостной сайт Dailynews, сообщает служба реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT.

«В адрес Службы реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT РГП «ГТС» поступил запрос от редакции StopFake.kz о выявлении подозрительного интернет-ресурса, визуально схожего с известным информационным интернет-ресурсом Dailynews. Данная мошенническая схема была обнаружена экспертами службы KZ-CERT ранее в 2018 году. Инциденту информационной безопасности была присвоена классификация – «Мошенничество на ИР», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Отмечается, что «злоумышленники намеренно использовали имя известного информационного портала с целью завлечения как можно большего количества пользователей».

«Мошеннический ресурс рекламировал проект «Код успеха» с возможностью получить денежные средства без каких-либо усилий. Сумма так называемой прибыли составляла не менее 2700$ в день (Т1 134 903). Для участия в проекте пользователям предлагали пройти регистрацию и активировать торгового робота. После подтверждения электронной почты и мобильного телефона пользователь получал возможность авторизоваться в личном кабинете мошеннического интернет-ресурса. Далее мошенники просили пополнить счет суммой в размере 250$ (Т105 000). Безусловно, гарантия заработка, упоминаемая на интернет-ресурсе, для адекватного пользователя является подозрительной. Данный проект получил множество негативных отзывов на форумах», — уточнили в службе.

В KZ-CERT напомнили, что автоматических программ для торговли на биржах не существует.

«Экспертами службы KZ-CERT дополнительно было выявлено 11 ресурсов из данной мошеннической схемы. Службой KZ-CERT проведены работы по оповещению хостинг-провайдеров и CERT ближнего и дальнего зарубежья, имеющих отношение к данному инциденту информационной безопасности», — сказано в сообщении.