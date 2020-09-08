Школьное образование не должно быть заменено цифровым суррогатом – казахстанские родители

Нур-Султан. 8 сентября. КазТАГ – Казахстанские родители создали петицию и требуют вернуть обучение в школы, сообщает корреспондент агентства.

«Мы, родители казахстанских детей, настаиваем на том, чтобы право наших детей на среднее образование, закрепленное 30-ой статьей Конституции РК, было обеспечено в полном объеме — по всем без исключения дисциплинам при непосредственном, личном участии профессиональных педагогов. Школьное образование должно быть очным, живым и натуральным, оно не должно быть заменено цифровым суррогатом», — говорится в петиции, опубликованной на платформе citizengo.org.

Между тем родители не отрицают цифровые технологии, но считают, что они «могут быть использованы лишь как дополнительные методики, в строго ограниченном утвержденными регламентами объеме и только на добровольной основе».

«Право на образование закреплено в статье 26 Всеобщей декларации прав человека, в статьях 13 и 14 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, статьях 28 и 29 Конвенции о правах ребенка, статье 15 Закона «О правах ребенка в Республике Казахстан». Среднее образование не должно профанироваться, оно не должно быть номинальным и автоматизированным», — отмечается в обращении.

По мнению авторов текста, в дистанционное образование «разрушает традиционную школу», а нанять репетиторов могут позволить себе далеко не все казахстанцы, что ведет к резкому снижению уровня знаний.

«Дети лишены коммуникации, их вынуждают взаимодействовать не с живыми людьми, а с бездушной машиной. Мы видим, что личное человеческое обучение становится привилегией только хорошо обеспеченных семей, а тем, кто не в состоянии платить, предлагают довольствоваться пустышкой. Мы пришли к выводу, что такое положение породит малообразованное поколение, не способное строить процветающее государство, что недопустимо для нашей страны», — резюмируется в петиции.