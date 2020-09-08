Карантин, пенсионка, праймериз. Решения есть, логики нет 08.09.2020 14:00 Евгения САЗОНОВА Общество 6 0 Что обсуждают казахстанские лидеры мнений в социальной сети Facebook. Выпуск 3 Похожие материалы: В 2021 году 700 тыс. вкладчиков ЕНПФ смогут покупать на накопления жилье, лечиться — Токаев Руководители музеев могли начислять зарплату работникам в карантин самостоятельно Материалы аудита по Кок-Жайляу переданы в «антикор» Алматы для принятия решения Решения о закрытии дежурных групп в детсадах через две недели нет – минздрав Казахстана «Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана». «Идет генерация процесса, но не результата». «Изъятие пенсионных накоплений — это бомба, которую лоббируют намеренно». «Марат Шибутов обратился в Генеральную прокуратуру страны»