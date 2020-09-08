По официальным данным, смертность в стране сократилась на 2,5%

Смертность в стране сократилась в сравнении с прошлым годом

Численность умерших. Январь–июнь 2020

По итогам первого полугодия, согласно данным Комитета по статистике, численность умерших в стране составила 65 тыс. человек — на 2,5% меньше, чем в первом полугодии прошлого года.

На долю городского населения пришлось 60,9% умерших: 39,5 тыс. человек — на 3,7% меньше, чем годом ранее. На долю сельского населения пришлось 39,1% умерших: 25,4 тыс. человек — на 0,5% меньше, чем год назад.

В разрезе регионов наибольшая численность умерших зафиксирована в Восточно-Казахстанской области: 6,9 тыс. человек — на 4,2% меньше, чем годом ранее.

На второй строчке расположилась Алматинская область: 6,8 тыс. человек — на 2,1% больше, чем годом ранее. Третью строку занимает Карагандинская область с численностью умерших в 6,5 тыс. человек (минус 5,1% за год).

По основным классам причин 24,1% случаев пришлось на болезни системы кровообращения: 15,7 тыс. смертей — минус 0,4% за год.

Ещё 11,5% случаев пришлось на смерти от новообразований: 7,4 тыс. умерших. Среди них численность умерших от злокачественных новообразований составила 7,3 тыс. случаев — на 0,6% больше, чем в первом полугодии прошлого года.

От болезней органов дыхания, согласно официальной статистике, умерло 7,3 тыс. человек — на 12,6% меньше, чем в соответствующем периоде 2019-го. Среди них на грипп, ОРЗ и пневмонию пришлось 2,1 тыс. случаев — на 3% меньше, чем годом ранее.

Информация предоставлена Ranking.kz.

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