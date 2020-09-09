Четырех изнасилованных собак обнаружили в изоляторе для бездомных животных в Нур-Султане

Нур-Султан. 9 сентября. КазТАГ – Четырех изнасилованных собак обнаружили в изоляторе для бездомных животных «Астана Ветсервиса» в Нур-Султане, сообщают участники волонтерского движения «Стоп Отлов».

«А теперь факты, чтобы никто не сказал, что мы все придумываем и зоофилии нет в Казахстане. 6.09.20 при обработке собак от блох в самом дальнем загоне мы обнаружили четырех собак с рваными ранами влагалища, видными невооруженным взглядом. У одной из них было обильное кровотечение», — говорится в сообщении, опубликованном волонтерами в Instagram в среду.

Как уточняется, собаки в этом загоне живут давно, большая часть более двух лет.

«Туда отделены именно суки, большей частью стерильные. Две из четырех данных сук стерилизованы, виден шов. Две оставшиеся, возможно, тоже, шов увидеть трудно. В клинике у суки во влагалище были обнаружены опарыши, остановили кровотечение, почистили рану», — пишут волонтеры.

Отмечается, что 7 сентября повезли на осмотр остальных трех собак. При осмотре главврач подтвердил, что у всех четырех одинаковые раны, нанесенные тупым предметом с выступами по всему периметру. Увечья были нанесены всем в одинаковый период времени, с разницей в день-два.

«В тот же день мы обратились в полицию. 8.09.20 мы получили официальное мед заключение по осмотру данных собак. 8.09.20 мы уведомили о своем страшном открытии руководителя «Астана Ветсервис», а сегодня, 9.09.20, обратились к ним письменно, предоставив помимо письма, копию мед заключения и фото ранений. На данный момент мы хотим, чтобы правоохранительные органы не спустили это дело на тормоза. По нашему предположению, насилие собак осуществлялось удержанием собаки на удавке, с использованием фалоиммитатора с шипами для снятия видео порнографического характера», — уточняют в сообщении.

Волонтеры предполагают, что насилие над собаками носит постоянный характер, с целью заработка это снимается на видео, и данный человек или группа лиц имеет доступ на базу в вечернее время, возможно за деньги.

«Это наши предположения исходя из характера полученных травм. Собаки эти находились далеко в глубине территории и пройти к ним можно было только через стаю. Соответственно посторонним людям была оказана помощь со стороны сотрудников изолятора. Мы хотим правосудия. Хотим, чтобы те, кто сделал это и делал возможно ранее, были определены, наказаны и действия эти были прекращены», — резюмируется в сообщении.