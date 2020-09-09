Усть-Каменогорск. 9 сентября. КазТАГ – Несколько районов останутся без холодной воды в Усть-Каменогорске, сообщает YK-news.kz.

«В связи с реконструкцией с 22.00 10 сентября до 6.00 11 сентября водозабор будет отключен. По этой причине в районе Нефтебазы может наблюдаться понижение давления холодного водоснабжения», — рассказали в пресс-службе КГП «Оскемен Водоканал» в среду.

Как уточняется, без воды останутся следующие районы и улицы: Прохладная, п. Мирный, ул. Севастопольская, ул. Карбышева, бульвар Гагарина, ул. Добролюбова, ул. К.Ыскака (ул. Революционная), ул. Беспалова, ул. Ломоносова, ул. Микояна, ул. Пограничная, ул. Маяковского, ул. Грузинская, ул. Якутская, ул. Виноградова, ул. Амурская, ул. 30-ой Гв.Дивизии, ул. Серикбаева, ул. Потанина, ул. Астана, ул. А.Кашаубаева, пр. Шакарима.

Отмечается, что для обеспечения населения холодной водой в районе отключения будет дежурить спецтехника.