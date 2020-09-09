Подлежащие вакцинации от КВИ группы риска определили в РК, в них просят включить полицию

Нур-Султан. 9 сентября. КазТАГ – Подлежащие вакцинации от коронавирусной инфекции (КВИ) группы риска определили в Казахстане, в них просят включить полицию, передает корреспондент агентства.

«Для обеспечения потребности в вакцине против COVID-19 в минздраве определены группы риска, подлежащие вакцинации. Это лица с хроническими заболеваниями старше 60 лет, медицинские работники, педагоги. Предварительное количество подлежащих вакцинации по республике составляет 2,798 млн человек, что составляет 15% от всего населения», — сказал на заседании правительства в среду министр здравоохранения Алексей Цой.

По его словам, потребуется 5,58 млн доз при двухдозном календаре.

«В данный момент министерством ведутся переговоры по возможному закупу российской вакцины «Спутник V», оксфордской вакцины компании «АстраЗенека», казахстанской вакцины и других», — добавил Цой.

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, присутствовавший на заседании, попросил включить в группу риска и полицейских.

«Они тоже в группе риска, они как медики практически не находятся на «удаленке», все время находятся возле медицинских учреждений», — сказал Тургумбаев.