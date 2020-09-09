Казахстан перейдет к новой системе оплаты труда госслужащих с середины 2021 года

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Нур-Султан. 9 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. К новой системе оплаты труда государственных служащих планируется перейти в Казахстане с середины 2021 года, сообщил министр национальной экономики Руслан Даленов.

«В целях дальнейшего повышения эффективности деятельности госорганов с 1 июля 2021 года будет осуществлен переход к новой системе оплаты труда госслужащих», — сказал Даленов на заседании правительства в среду.

По его словам, проектом общенационального плана мероприятий планируется также разработка единой образовательной онлайн-платформы, будет выстроена трехзвенная уголовная модель и обеспечена стабильность уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

«В целях расширения активного участия граждан в решении вопросов госуправления будет сформирован единый легитимный институт онлайн-петиций», — сказал Даленов.

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