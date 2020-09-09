ВВП Казахстана за январь-август снизился на 3%

Нур-Султан. 9 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. ВВП Казахстана за январь-август 2020 года снизился на 3%, сообщил министр национальной экономики (МНЭ) РК Руслан Даленов.

«По оперативным данным, ВВП снизился на 3%», — сказал Даленов на заседании правительства в среду.

По его словам, по итогам января-августа 2020 года сохраняется положительный рост в строительстве, сельском хозяйстве и обрабатывающей промышленности, увеличился экспорт товаров готовой продукции.

«Годовая инфляция замедлилась до 7%. Производство товаров выросло на 1,7%. При этом, производство услуг сократилось на 6,1%», — сказал Даленов.