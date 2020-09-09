МОН обвинил во лжи жалующихся на неорганизованное начало учебного года в Казахстане

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Нур-Султан. 9 сентября. КазТАГ – Министерство образования и науки обвинило во лжи жалующихся на неорганизованное начало учебного года в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Данные заявления (о неорганизованном начале учебного года – КазТАГ) не соответствуют действительности», — заявила вице-министр образования и науки Шолпан Каринова на пресс-конференции, организованной в среду из-за многочисленных запросов депутатов, озвученных ранее на пленарном заседании мажилиса.

По ее утверждению, все школы готовы к дистанционному обучению.

«Нельзя сводить на нет труд учителей!» — заявила Каринова.

Ранее депутат Джамиля Нурманбетова заявила о том, что Т30 млрд потрачены Казахстаном на внедрение системы электронного обучения e-learning безрезультативно. Мажилисвумен Дания Еспаева потребовала проверить финансовую деятельность министерства образования и науки, также призвать главу МОН Асхата Аймагамбетова к ответу. Депутат Ирина Смирнова в ходе заседания выразила мнение, что онлайн-обучение приводит к маргинализации общества.

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