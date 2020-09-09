Онлайн-обучение приводит к маргинализации общества – Смирнова

Нур-Султан. 9 сентября. КазТАГ – Онлайн-обучение приводит к маргинализации общества, считает депутат мажилиса Ирина Смирнова.

«Сейчас, при наличии возможности применения целого комплекса действенных мер безопасности, учебные заведения по распоряжению санитарных служб минздрава и органов министерства образования и науки в большей своей части для школьников, учащихся и студентов закрыты. Все это, по мнению работников учреждений органов образования всех уровней, педагогического, родительского сообщества, а также самих детей, подростков, молодежи в итоге привело к следующему: заметному снижению качества образования, эффективности обучения, усвоению знаний, уровня компетентности в целом по стране, снижению уровней содержания воспитательного процесса всех субъектов образования и социализации детей, лишения детей и молодежи различных социальных групп равенства в доступе к образованию, увеличению разрыва между разными слоями общества их маргинализации», — сказала Смирнова, озвучивая депутатский запрос на имя премьер-министра РК Аскара Мамина в среду.

При этом она отметила, что введение онлайн-обучения привело к массовому притоку детей в самодеятельные и неподконтрольные группы продленного дня, бессистемное выделение средств на закупку не синхронизированных друг с другом технических средств и разработку образовательных платформ и т.п. Кроме того, это вынудило родителей неотрывно сидеть рядом с детьми и помогать им с учебой, при том, что в неполных семьях родитель зачастую является еще и единственным кормильцем.

«В этой связи депутаты требуют изменить подходы и перевести образование с дистанционного к обычному и смешанному режиму при соблюдении санитарных норм, учитывая мнение родителей и попечительских советов и готовности самих учреждений образования. Министерству образования и науки обеспечить равный доступ к образованию школьников, предоставить каждому учебному заведению свободу в виде формата работы с каждым учащимся с соблюдением государственного стандарта и в соответствии с санитарными нормами. Министерству здравоохранения обеспечить выполнение рекомендаций ВОЗ не только в части запретов и регламентаций, но и актуальных рекомендации о локальном точечном своевременном и исчерпывающим реагировании на современные вызовы», — сказала депутат.