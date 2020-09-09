Почти в 22 раза сократилась за I полугодие чистая прибыль «Байтерека»

Алматы. 9 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Чистая прибыль АО «НУХ «Байтерек» за I полугодие 2020 года, по сравнению с I полугодием 2019 года, сократилась в 21,8 раза и составила Т1,45 млрд, указывается в консолидированной финансовой отчетности на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Убыток до налогообложения за отчетный период составил Т297 млн, прибыль от операционной деятельности сократилась – в 1,9 раза, до Т32 млрд.

Чистый процентный доход «НУХ «Байтерек» увеличился на 23%, до Т91 млрд, резерв под обесценение кредитного портфеля вырос в 10 раз, до Т43 млрд.

Активы АО «НУХ «Байтерек» с начала 2020 года увеличились на 13%, до Т5,9 трлн, обязательства – на 13%, до Т4,6 трлн, денежные средства – на 27%, до Т543 млрд, собственный капитал холдинга — на 8%, до Т1,3 трлн.