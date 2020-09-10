Чиновников накажут пристальным вниманием

Что будет, если выяснится, что депутат, министр или прокурор создал подпольную империю?

Богачи, все, кто нажил свои богатства «непосильным» трудом, трепещите! Вас проверят и узнают, какие счета в зарубежных банках вы держите, какими компаниями заправляете, какие капиталы имеете. А что будет дальше с вами, правда, нам еще не сказали…

***

До конца 2020 года граждан Казахстана проверят на счета в оффшорах! Первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов настроен решительно.

Он заявил о том, что это станет возможным благодаря обмену информацией о финансовых счетах физических и юридических лиц между налоговыми органами стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Этот обмен совершится впервые.

«Соответственно, будет проведен анализ полученных сведений по резидентам нашей страны», — заявил Алихан Смаилов, уточнив, что законодательство в оффшорные юрисдикции будет усовершенствовано.

О, сколько ж нам открытий чудных готовит просвященья дух!

В свою очередь, министерство финансов РК объявило о том, что запретит открытие и наличие зарубежных счетов чиновникам и руководителям из квазигосударственного сектора.

«Министерством будут исполнены рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в части введения запрета на открытие и наличие зарубежных счетов государственным должностным лицам и лицам квазигоссектора, и членам их семей, законодательного закрепления права налоговых органов в получении от субъектов предпринимательства сведений о конечных бенефициарах», — сказал министр финансов Ерулан Жамаубаев.

Хорошо, запретят открывать новые. А что будет со «старыми» счетами и теми чиновниками, которые выводят деньги за рубеж? Последуют ли антикоррупционные расследования в отношении этих лиц? Для чего минфину информация о владельцах бизнеса? Что будет, если выяснится, что депутат, министр или прокурор создал подпольную империю? Что, что будет дальше?

***

Если послушать главу Национального банка РК Ерболата Досаева, то ситуация с оттоком и притоком капитала в Казахстан складывается наилучшим образом. Вот какой пинг-понг состоялся на высшем уровне не так давно, в мае-июне.

«По прямым инвестициям, в динамике с 2013 года по 2019 год, чистый вывоз капитала в офшорные зоны составил $1,1 млрд., а чистый ввоз капитала из офшорных зон составил $4,2 млрд. Итого, по прямым инвестициям сложился чистый приток из офшорных зон», – сообщил председатель Национального банка Казахстана.

По его словам, в 2019 году чистый вывоз капитала составил $1,6 млрд. (без учета операций с резервными активами) за счет прироста зарубежных активов резидентов Казахстана, в том числе активов Национального фонда РК.

С 2005 по 2019 год в целом сложился чистый ввоз капитала, который составил $13,4 млрд., по операциям частного сектора – чистый ввоз капитала составил $55,3 млрд.

«Наибольший интерес в финансовом счете платежного баланса представляют прямые инвестиции, по которым исторически наблюдается чистый приток капитала, что связано с реализацией крупных инфраструктурных проектов в Казахстане», – господин Досаев явно доволен тем, какой отчет представил.

Самое интересное, что этот отчет был подготовлен по запросу, который сделали группа депутатов сената, адресуя его не столько Нацбанку, а, прежде всего, правительству. И если последнее скромно промолчало, то у Нацбанка, как видим, нашелся блестящий ответ. Правда, это ответ на другие вопросы, которые даже не звучали!

У каждого ведомства – своя картина мира.

***

Если быть точными, то депутат сената парламента Ольга Перепечина поднимала вопрос о том, что национальное законодательство не препятствует незаконному выводу капитала за рубеж. У нее на руках оказались подтверждающие эту мысль цифры.

«Действующая система противодействия выводу денежных средств за рубеж несовершенна, — заявила сенатор. — За период с 2015 по 2019 год по фактам невыполнения требований репатриации национальной и иностранной валюты в едином реестре досудебных расследований зарегистрировано 238 уголовных дел, прекращено по реабилитирующим основаниям также 238 дел, в суд было передано три уголовных дела. Из 238 уголовных дел 170 прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения. То есть факт вывода капитала за границу есть, однако национальным законодательством не квалифицируется как правонарушение. В рамках трех дел, направленных в суд, вопрос возврата денежных средств не рассматривался, так как в УПК обязательств по возврату не предусмотрено».

На практике очень сложно доказать умысел виновного на невозвращение средств, если он предпринимал хоть какие-то действия по их возврату (даже если это имитация действия) – предоставление гарантийных писем, формально подтверждающих будущее исполнение контракта, инициирование претензионно-исковых работ.

Также она отметила, что госорганы не располагают точными суммами вывода капитала за рубеж, так как отсутствует единая система мониторинга, государством не проводится оценка, поэтому имеются оценки экспертных организаций. Согласно одной такой оценки, за последние 20 лет отток капитала из РК только в оффшорные зоны составил порядка $140 млрд.

«Есть ли у правительства планы проведения исследований такого явления, как отток капитала за границу и какой госорган будет его осуществлять? Вырабатываются ли какие-либо международные договоры, облегчающие взаимодействие Службы экономических расследований РК с соответствующими службами иностранных государств? Каковы планы по совершенствованию законодательства, административного и уголовного, по вопросам репатриации национальной и иностранной валюты?», — такие вопросы поставила парламентарий в своем запросе.

И что же?

Премьер промолчал, а председатель Нацбанка РК растекся мыслью по древу, унесся в свои степные дали…

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.