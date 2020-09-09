Общенациональный план по реализации послания Токаева принял кабмин Казахстана

Нур-Султан. 9 сентября. КазТАГ – Общенациональный план (ОНП) по реализации послания президента Касым-Жомарта Токаева приняло правительство Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Представленный сегодня общенациональный план мероприятий по реализации послания главы государства отвечает поставленным задачам. После утверждения президентом плана все госорганы и акиматы должны незамедлительно приступить к его исполнению», — сказал в среду на заседании правительства премьер-министр Аскар Мамин.

Представленный министром национальной экономики Русланом Даленовым ОНП состоит из 143 пунктов по ключевым направлениям, обозначенным главой государства, в том числе «новая модель государственного управления» – 10 пунктов, «экономическое развитие в новых реалиях» – 42 пункта, «сбалансированное территориальное развитие» – 2 пункта, «социальное благополучие граждан – главный приоритет» – 10 пунктов, «доступное и качественное образование» – 16 пунктов, «развитие системы здравоохранения» – 10 пунктов, «экология и защита биоразнообразия» – восемь пунктов, «справедливое государство на защите интересов граждан» – 30 пунктов, «цифровизация – базовый элемент всех реформ» – восемь пунктов, «гражданское участие в управлении государством» – семь пунктов.

«Главной задачей правительства является повышение благосостояния народа, развитие экономики и создание постоянных рабочих мест. В новой системе бюджетного планирования будут обеспечены национальные приоритеты и внедрен «расширенный бюджет» с учетом средств внебюджетных фондов. В целях обеспечения социального благополучия граждан будут приняты меры по расширению доступности жилья, созданию благоприятных семейно-демографических условий, улучшению экологии, качества образования, а также совершенствованию системы здравоохранения», — пообещали в кабмине.

По словам премьера, первые руководители центральных и местных исполнительных органов должны обеспечить качественное и своевременное исполнение мероприятий плана.

«От нас ждут оперативности и конкретного результата», — сказал Мамин.