Подлежащим выдворению иностранцам намерены превентивно ограничивать свободу в Казахстане

Нур-Султан. 9 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Подлежащим выдворению иностранцам предлагается превентивно ограничивать свободу в Казахстане, сказал депутат мажилиса Василий Олейник.

«Действующим законодательством не урегулированы сроки задержания при выдворении иностранцев и лиц без гражданства за пределы Казахстана. Имеются нормы, создающие условия для нарушения прав и свобод граждан, о чем указывалось в ряде постановлений и посланий Конституционного совета Республики. Группой депутатов парламента разработан проект закона, который представлен сегодня на рассмотрение пленарного заседания. Законопроектом вносятся точечные поправки в два кодекса и четыре профильных закона. Статья 29 Закона о профилактике правонарушений дополняется нормой, согласно которой в отношении иностранцев и лиц без гражданства, подлежащих принудительному выдворению, уклоняющихся от этого, с санкции суда применяется превентивное ограничение свободы передвижения как обеспечительной меры», — сказал Олейник на заседании мажилиса в среду.

Кроме того, в статью 28 закона о правовом положении иностранцев вносится поправка, предусматривающая совершенствование правового механизма и сроков задержания уклоняющихся от выдворения и от принудительного исполнения судебных актов по уголовным административным делам и делам особого производства, в закон о порядке и условиях содержания в специальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества, а также вводится понятие превентивного ограничения свободы передвижения. При этом предусмотрено помещение выдворяемых лиц в спецприемник на срок до 30 суток и другие меры.

По словам Олейника, за последние два года и восемь месяцев из Казахстана было выдворено более 25,5 тыс. иностранцев.

«По сведениям МВД, за последние два года и восемь месяцев текущего года за нарушение законодательства Казахстана было выдворено из страны более 25,5 тыс. иностранцев, из них почти 2 тыс. не исполнили судебные акты. Среди них имеются и те, которые совершили административные и уголовные правонарушения. Согласно статданным МВД, всего ежегодно на территорию страны приезжают около 6 млн иностранцев, совершено свыше 220 тысяч административных правонарушений и около 4000 преступлений. В настоящее время более 1300 иностранцев отбывают наказание в местах лишения свободы и находятся под пробационным контролем, которые также подлежат выдворению», — сказал Олейник.

Предложенный законопроект был одобрен мажилисом.