«По сути президент создает параллельные институты власти». «Способны ли национал-либералы во главе с Саакашвили провести реформы в Казахстане?». «Замкнутый круг латиницы». «Коронавирус в Казахстане был не пандемией, а чистой воды политикой»

Сетевой Казахстан 9 сентября 2020г.

NOVGAZ.COM . Виктор КОВТУНОВСКИЙ – «Второе послание президента» — ТОКАЕВ вынужден идти на административные ухищрения, учреждая новые и переподчиняя себе существующие государственные структуры. По сути президент создает параллельные институты власти. Он, вероятно, рассчитывает, что новые агентства и советы будут не только анализировать всю текущую деятельность кабинета министров и навязывать ему экономические установки и социальные программы, одобренные президентом, но и контролировать их исполнение. Именно новые институции, как подчеркнул в своем послании Токаев, будут вырабатывать решения «обязательные к исполнению всеми госорганами». Эти манипуляции, вкупе с хороводами вокруг Счетного комитета, выдают намерение второго президента узурпировать еще и функции парламентского контроля над исполнительными органами власти.

IA — CENTR . RU . Марат ШИБУТОВ – «5 нюансов выборов сельских акимов в Казахстане» — Вроде бы, все очень просто: в следующем году казахстанцы выберут прямым голосованием сельских акимов, но и здесь есть нюансы, причем весьма осложняющие дело. Многие думают, что политика в Казахстане сосредоточена только в городах, но на самом деле в селах она тоже есть, просто о ней не пишут. И поэтому прямые выборы, особенно если цензы не будут жесткими, станут катализатором резкого роста политической жизни. Особенно интересна должность на фоне экономического кризиса, а значит и конкуренция будет намного сильнее. Потому высок риск возникновения разного рода расколов – по семьям, по родам, по этносам, по разным селам (в большинстве сельских округов 2-3 села).

EHONEWS . KZ . «Способны ли национал-либералы во главе с Саакашвили провести реформы в Казахстане?» — Казахстанская общественность была взбудоражена новостью о поездке целой делегации бизнесменов, журналистов, отставных депутатов и даже некоторых бывших оппозиционеров в Киев, где встретилась с бывшим президентом Грузии, а ныне украинским политиком Михаилом СААКАШВИЛИ. Затем прошла информация о том, что при участии посла Республики Казахстан Дархана КАЛЕТАЕВА в Украине была достигнута договоренность о том, что в Алматы будет открыт международный «центр Саакашвили» в одном из казахских университетов. Ведущий сотрудник Центра анализа интеграционных процессов стран Центральной Азии Улугбек БАБАГУЛОВ ответил на ряд вопросов «Эха Казахстана» и прокомментировал данные далеко идущие проекты.

INFORMBURO . KZ . Айдархан КУСАИНОВ – «Послание президента вызывает диссонанс и недоверие к реформам» — Послание оставило двойственное ощущение. Это ощущение рождается из противоречия между прогрессом и развитием реформ общественно-политического блока, с одной стороны, и полным застоем, а скорее даже деградацией качества социально-экономического блока, с другой. Такой диссонанс вызывает недоверие к реформам в целом, поэтому хотел остановиться на этом моменте подробнее.

Ермухамет ЕРТЫСБАЕВ – «Как правительство Мамина борется с коронакризисом» — Очевидно, что в промежутке между президентской кампанией и парламентскими выборами стране нужен был крепкий менеджер, который смог бы поддерживать порядок и готовить почву для будущих больших структурных реформ, потому что они не делаются с колёс. Пока рано подводить итоги работе кабинета МАМИНА. Очевидно, что ему попался один из самых сложных периодов в развитии нашего государства, но в короткое время ему удалось мобилизовать государственный аппарат и переломить ситуацию.

EXCLUSIVE . KZ . Мурат ТЕМИРХАНОВ, экономист – «Когда появится новый экономический курс?» — В первый раз о новом экономическом курсе глава государства сказал в своем выступлении 24 января этого года. Тогда планировалось, что правительство разработает новый курс до 15 мая. Затем этот срок был перенесен до 1 августа. В конце концов было объявлено, что его объявит сам президент в послании 1 сентября. Но новый экономический курс так и не появился… В заключении, хотел бы еще раз отметить, что по сравнению январским выступлением президента в его сентябрьском послании преемственность экономического курса победила необходимость изменения подходов по государственному управлению экономикой. Трудно сказать, с чем это связано и когда в Казахстане появится по-настоящему новый экономический курс.

365 INFO . KZ . «Досрочное изъятие пенсий: выгодно для богатых, а не для всех» — Петр СВОИК — Начну с того, что я принципиально не согласен с принятым на днях решением. В 2019 году президент дал три поручения правительству и парламенту на счет пенсионной системы. Во-первых, радикально пересмотреть ее эффективность. Во-вторых, проработать вопрос объединения трех госфондов — пенсионного, социального и медико-страхового. В-третьих, проработать вопрос наделения вкладчиков правом использовать часть своих пенсионных накоплений. Первый вопрос, как и второй, правительство вообще проигнорировало. А третий сделало, я бы сказал, провокационным.

Андрей ЧЕБОТАРЕВ — «Полуторапартийная система в Казахстане: дальнейшие перспективы» — В целом дальнейшие перспективы полуторапартийной системы Казахстана во многом будут зависеть от уровня доверия населения как к доминирующей, так и к остальным партиям. Последние, независимо от своего статуса и идейно-политических позиций, тоже являются элементами данной системы. Кто есть кто и на что способен в политической жизни страны, все это отчетливо покажут предстоящие выборы. Так что начавшаяся осень обещает быть наполненной активностью со стороны действующих партий.

SPIK . KZ . «Замкнутый круг латиницы» — Политолог Марат ШИБУТОВ считает, что в сложной экономической ситуации президент предпочтет не форсировать переход казахского алфавита на латиницу — Переход на латиницу – знаковое событие для казахского языка. На мой взгляд, оно сравнимо с появлением письменности как таковой. Но дело в том, что 99% культурного запаса накоплено и существует на кириллице, соответственно, изменение этого положения сразу бьет по языку, по тем, кто его использует. Мне кажется, цена вопроса крайне высока. Как показывает опыт Азербайджана или Узбекистана, можно, приняв такое решение, попросту потерять всю письменную культуру. Если ее потерять однажды, обратно уже не вернешь.

KAPITAL . KZ . «Национальный банк озвучил прогнозы развития экономики до конца 2021 года» — Национальный банк ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 9% годовых. В интервью заместитель председателя Национального банка Акылжан БАЙМАГАМБЕТОВ рассказал о базовом сценарии развития экономики, прогнозе ВВП и инфляции.

KAZVEDOMOSTI . KZ . ««Джон Дир» выходит на тропу войны» — Итак, похоже, что лоббисты компании «Джон Дир» в Казахстане переходят в информационное контрнаступление. Цель контратаки – отечественные производители сельскохозяйственной техники. Напомним, что компания «Джон Дир» является одним из крупнейших мировых производителей в сфере аграрного машиностроения. И, пожалуй, единственным, кто принципиально отказавшись строить завод на территории Республики Казахстан.

TIME . KZ . «Куда б податься?..» — В Министерстве иностранных дел Казахстана рассказали, кто может пересекать государственную границу, на каких основаниях и в какие страны могут летать наши граждане. После введения режима ЧП из-за коронавируса казахстанцы оказались запертыми в границах своей родины. Надежды, что после снятия карантина “ковидный занавес” падет, до сих пор не оправдались. Об этом и многом другом мы поговорили с официальным представителем Министерства иностранных дел Казахстана Айбеком СМАДИЯРОВЫМ.

«Возврату не подлежит» — В Алматинской области задержан судья, пытавшийся вернуть взятку в размере 100 тысяч долларов. Вечером 7 сентября департамент Агентства по противодействию коррупции Алматинской области совместно с коллегами из отдела внутренней безопасности Верховного суда и ДКНБ задержали судью Уйгурского райсуда Руслана СУЛЕЙМЕНОВА. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере — часть 4 статьи 366 Уголовного кодекса.

EXPRESS — K . KZ . «Мир должен Казахстану больше, чем мы ему» — Первый вице-министр национальной экономики Асет ИРГАЛИЕВ прокомментировал слова мажилисмена Азата ПЕРУАШЕВА о том, что каждый гражданин должен иностранному «дяде» девять тысяч долларов. Как оказалось, на 80% сумма внешнего долга – это обязательства частного сектора. В общей сложности внешний долг страны составляет 152,7 млрд долларов. Однако 97 млрд – это долги частные. А значит, ни граждане, ни государство не имеют отношения к их возврату. Это межфирменная задолженность. Большая часть суммы образовалась в ходе реализации трех крупных проектов с иностранным участием: Кашаган, ТШО и Карачаганак.

AZATTYQ . ORG . ««Попытка адаптировать критиков режима». Почему праймериз «Нур Отана» вызывают когнитивный диссонанс» — В преддверии парламентских выборов, дата которых еще не назначена, правящая партия Казахстана «Нур Отан» развернула масштабную республиканскую кампанию, назвав ее «праймериз». По идее, праймериз — это внутреннее дело партии, но есть одна проблема. Кампания, которая по сути является внутренним делом партии, приобрела республиканский характер, куда вовлечены государственные структуры, а контролируемые властями СМИ всячески пропагандируют ее.

«Каиргали Конеев: «Коронавирус в Казахстане был не пандемией, а чистой воды политикой»» — На чем основаны сомнения в достоверности казахстанской коронавирусной статистики, почему государственные органы в разгар эпидемии «показали недееспособность» и что нужно делать в ожидании второй волны? Об этом и не только Азаттык поговорил с алматинским врачом и активистом Каиргали КОНЕЕВЫМ.

CARAVAN . KZ . «Пандемия показала, что Байконур полностью зависит от России. Это недопустимо» — Накануне стало известно, что госкорпорация «Роскосмос» предложила Казахстану забрать некоторое оборудование стартовой площадки, с которой раньше запускали «Буран». Предложение о возврате арендованного Россией и не используемого ею имущества было направлено казахстанской стороне и сейчас находится на рассмотрении, уточнили в ЦЭНКИ. Данную новость и ряд других не менее важных вопросов, связанных с деятельностью Байконура корреспондент обсудил с отечественным экспертом, главным редактором журнала «Космические исследования и технологии» Нурланом АСЕЛКАНОМ.

«Почему они уходят: уникальное исследование о причинах самоубийств провели в Казахстане» — В Казахстане завершены социологические исследования среди молодых людей, проживающих в регионах риска – там, где зафиксировано наибольшее количество суицидов. К ним относятся Алматы, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Туркестанская области. В 2019 году решение уйти из жизни приняли 887 казахстанцев в возрасте от 15 до 29 лет. В 2020-м, особенно во время карантина, количество смертей резко возросло, о чем депутаты парламента поставили в известность правительство.

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