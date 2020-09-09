Проверить финдеятельность МОН и призвать Аймагамбетова к ответу требуют в мажилисе

Новости 130 0

Нур-Султан. 9 сентября. КазТАГ – Проверить финансовую деятельность министерства образования и науки, также призвать главу МОН Асхата Аймагамбетова к ответу потребовала депутат мажилиса Дания Еспаева.

«Фракция «Акжол» неоднократно обращала внимание министерства образования и правительства на неудовлетворительное состояние цифровизации в образовании, отсутствие устойчивого интернета во многих школах, провалы в реализации образовательных проектов. Недоработки в сфере информатизации образования особенно болезненно отразились в период ЧП в связи с коронавирусом, когда при переходе на дистанционное обучение фактически без уроков остались тысячи детей. Выяснилось, что все наши предыдущие сигналы об отсутствии интернета в тысячах сел и аулов, о недостатке технического оснащения школ, об унизительных лазаниях родителей и учителей на крыши и деревья – правда, а бодрые ответы чиновников – не правда», — сказала Еспаева, озвучивая депутатский запрос на имя премьер-министра в среду.

При этом она подчеркнула, что многодетные родители по-прежнему жалуются на то, что их дети не могут нормально учиться дистанционно, потому что у них один смартфон на всех, а во многих регионах, включая город Каскелен, расположенный в 24 км от Алматы, нет устойчивой интернет-связи.

«Но тогда куда ушли выделенные государством средства? Это далеко не риторический, а вполне конкретный вопрос, который мы поставили в июле перед министром образования. Начиная с 2016 года в систему образования были направлены трансферты из республиканского бюджета на сумму около Т28 млрд, из них Т12 млрд — на приобретение мультимедийного оборудования для 6152 школ, Т16,5 млрд — на обеспечение скоростным интернетом 7160 школ и на подключение цифровых образовательных ресурсов. В 2017 году по инициативе МОН привлечен займ Всемирного банка на сумму $67 млн на проект модернизации среднего образования. Цель проекта – выравнивание качества образования между сельскими и городскими школами. Для чего было принято решение об оснащении 5 тыс. школ мультимедийным оборудованием. Планировалось что все школы будут оснащены компьютерами и огртехникой, а главное – для всех школ с низкой скоростью интернета планировалась поставка оборудования для обеспечения устойчивой беспроводной связи», — отметила Еспаева.

Тем не менее, по ее словам, до сих пор, на третий год проекта, не объявлен конкурс на приобретение компьютеров и оборудования для обеспечения интернетом сельских школ, не разработаны даже технические задания.

Война Миров. Углеродный налог ЕС Война Миров. Углеродный налог ЕС
1768

«Между тем уже третий год Казахстан платит комиссию за резервирование займа около $160 тыс. из бюджета за то, что МОН не обеспечил школы информатизацией и беспроводным интернетом. Но это еще не все — в июле текущего года МОН обратился к правительству за новым финансированием на Т72,4 млрд на оснащение школ оборудованием для цифровизации доступности школьных занятий онлайн через интернет», — подчеркнула депутат.

Как сообщила Еспаева, в письме от 29 июля депутаты просили министра ответить с чем связано неисполнение международного займа на $67 млн, кто из ответственных лиц МОН был его инициатором, из чьих средств оплачивается неустойка по неиспользуемым средствам, которые на сегодня составляют более $300 тыс. Кроме того, депутаты потребовали от министра ответов о том, кто и какую ответственность понесет за срыв проекта по цифровизации школ, как были освоены средства, выделяемые местными управлениями образования на информатизацию школ с 2016 года, проводилась ли проверка эффективности их использования, как МОН оценивает достигнутые результаты и кто должен ответить за провалы дистанционного обучения?

Поскольку ответ не был получен в установленный законом месячный срок, депутаты потребовали обязать министра образования и науки РК Асхата Аймагамбетова предоставить ответ на поставленные вопросы и привлечь к ответственности должностных лиц МОН, уклоняющихся от предоставления депутатам запрошенной информации. Кроме того, они потребовали поручить комитету финансового контроля министерства финансов РК провести проверку использования средств, выделенных на цифровизацию образования и дистанционного обучения, включая причины неиспользованных средств внешнего займа Всемирного банка, а также назначить проверку эффективности использования бюджетных средств и средств, привлеченных от имени государства по аналогичным основаниям.

Ранее сообщалось, что школьники сел Ескене и Таскескен Макатского района в Атырауской области проводят по несколько часов в день на крышах домов, потому что там плохо работает мобильная связь и интернет, что усложняет дистанционное обучение.

Похожие материалы:

  1. Проверить казахстанцев на наличие офшорных счетов планируют до конца 2020 года
  2. Об отсутствии межведомственного взаимодействия в интересах граждан заявили в мажилисе
  3. Более Т81 млрд потратили за январь-июль АП и УДП, а также канцелярии премьера и Елбасы
  4. Токаеву доложили о ситуации в сфере энергетики Казахстана
  5. Родители могут самостоятельно решить, в чем отправлять ребенка в школу

Новости партнеров

Загрузка...