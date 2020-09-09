Последствия карантина могут оказаться страшнее вируса 09.09.2020 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Общество 28 0 Юрий Маленьких о логике и здравом смысле в карантинных мерах Похожие материалы: Перемены в школах РК пообещали организовать в разное время для разных дежурных классов На Т2,2 млн оштрафовали аэропорт Нур-Султана за нарушение карантина Режим карантина по выходным сохранят в Казахстане Второй этап смягчения карантина начался в Нур-Султане Родители могут самостоятельно решить, в чем отправлять ребенка в школу