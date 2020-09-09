Банки РК хотят получать, как и в «жирные годы», регуляторы защищают их интересы – депутат

Нур-Султан. 9 сентября. КазТАГ – Банки второго уровня (БВУ) Казахстана хотят зарабатывать, как и в «жирные годы», а регуляторы защищают их интересы, считает депутат мажилиса Азат Перуашев.

«С самого введения чрезвычайного положения (ЧП) в марте текущего года, депутаты демпартии «Ак Жол» направили десяток обращений в правительство, Нацбанк и агентство по финансовому рынку (АРРФР) о половинчатости решений по кредитам, недоступности рефинансирования по новым ставкам, требуя проработать с БВУ дополнительные меры – все было бесполезно. Доходило до того, что поручение президента Токаева о признании ЧП форс-мажором АРРФР, сославшись на законодательство, фактически высказалось о неприменимости форс-мажора к банковским кредитам», — сказал Перуашев в среду, обращаясь с депутатским запросом.

Он уточнил, что на требование пересмотреть ее нормы, «когда речь идет о массовом разорении предприятий, приходили отписки, которые показали свою неработоспособность в условиях полугодового запрета на работу».

«Предоставленная отсрочка на погашение кредита внутри срока действия кредитного договора не решала проблем. По истечении отсрочки текущие платежи бизнеса становились бы гораздо больше прежних сумм за счет накопления отсрочек платежей и необходимости их погашения в оставшиеся сроки кредита, что ставило предприятия под угрозу разорения, так как обороты простаивающих полгода предприятий невозможно восстановить сразу. Однако банки не только не пролонгировали кредиты, но и с большим трудом предоставляли отсрочку», — отметил парламентарий.

Мажилисмен рассказал о многочисленных жалобах на подобные факты из регионов.

«13 августа демпартия «Ак Жол» была вынуждена направить правительству очередное обращение с требованием введения кредитных каникул и рефинансирования всех прежних кредитов по новым пониженным ставкам. Поэтому решение главы государства обеспечить госсубсидирование процентных ставок до 6% годовых по всем действующим кредитам малого и среднего бизнеса (МСБ) в пострадавших секторах – это огромная неоценимая помощь бизнесу. Но нужно особо отметить, что при этом, Нацбанк и АРРФР так и не позволили изменить те нормы, которые лишали тысячи предпринимателей необходимой поддержки на предыдущем этапе, потому что эти нормы защищают интересы банков. И государство было вынуждено взять на себя все вытекающие затраты», — добавил депутат.

Он напомнил, что на заседании правительства 2 сентября председатель АРРФР Мадина Абылкасымова доложила о текущей ситуации по мерам финансовой поддержки.

«Как было отмечено в докладе, на 1 июля 2020 года средняя ставка по субсидированию кредитов составляет 15%, и при этом, госпожа председатель предложила максимальную ставку БВУ по субсидируемым кредитам в размере не менее 20% годовых. Получается, огромная доля господдержки опять достанется не предпринимателям, а пойдет на завышенные доходы банков», — считает мажилисмен.

Перуашев поинтересовался: «чем мотивировано такое предложение?»

«Если БВУ выдавали субъектам МСБ кредиты по 20% годовых, они тем самым уже заложили высокую маржу, и вместо ограничения аппетитов в условиях массового разорения бизнеса, государство собирается и дальше оплачивать эти аппетиты, вместо того, чтобы их ограничить разумными пределами. В нынешних условиях каждый несет свою долю потерь, и бизнес, и государство, но только банки хотят по-прежнему получать те же доходы, как и в жирные годы, как будто ничего не произошло. В условиях, когда многие заемщики не в состоянии оплачивать кредиты, вместо того, чтобы поставить условия для получения госсубсидий и снизить ставку до 14%, как ранее делалось по «Дорожной карте бизнеса – 2020» (ДКБ), госпожа Абылкасымова предлагает удовлетворить все аппетиты БВУ», — сказал парламентарий.

Депутат напомнил, что «сегодня субсидирование по ДКБ отталкивается от базовой ставки Нацбанка с плюсом от 5% до 9%».

«Тем самым, оставляя высокую базовую ставку в 9% Нацбанк поддерживает высокое финансирование банков за госсчет. При этом, уходящие на субсидирование средства вымываются из бюджета с удвоенной скоростью. Между тем, по прогнозам Нацбанка, даже средства Национального фонда в 2023 году снизятся до неснижаемого остатка в 30% ВВП. В связи с вышеизложенным депутатская фракция «Ак Жол» просит правительство не идти на поводу у АРРФР, а поддержать государственные интересы, обязав банки поступиться частью доходов и обусловить предоставление субсидирования по действующим кредитам МСБ понижением ставки кредитов до 14% либо до 1,5 базовой ставки Нацбанка, из которых 6% оплачивает предприниматель», — заключил Перуашев.