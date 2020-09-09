Нур-Султан. 9 сентября. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на четверг в Нур-Султане и восьми областях, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Ночью 10 сентября в Акмолинской области местами ожидаются заморозки -1-3. В Нур-Султане 10 сентября ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки -1. Вероятность шторма 85-90%», — говорится в распространенном в среду штормовом предупреждении.

11, 12 сентября в Жамбылской области в горах ожидается гроза. 10-12 сентября местами ожидается ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма оценивается в 90-95%.

«Днем 10, сутки 11 сентября в Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный местами 15-20 метров в секунду. Ночью 11 сентября местами сохраняются заморозки -1-3. Вероятность шторма 70-75%», — сказано в сообщении.

В Атырауской области в четверг местами ожидается гроза, шквал, град, ночью сильный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. В Атырау 10 сентября временами ожидается гроза. Вероятность шторма – 80-85%.

«Ночью 10 сентября в Кызылординской области сохраняется ветер северо-восточный, восточный, местами 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Вероятность шторма 90-100%», — уточнили в «Казгидромете».

В Западно-Казахстанской области в четверг местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-западный местами 15-20 метров в секунду. В Уральске 10 сентября ночью ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 18 метров в секунду. Вероятность шторма – 90-95%.

«Днем 10 сентября в Мангистауской области местами ожидаются гроза, ветер юго-восточный с переходом на севере-западный 15-20 метров в секунду. В Актау днем 10 сентября ожидается гроза. Вероятность шторма 90-95%», — предупредили синоптики.

Ночью и утром 10 сентября в Костанайской области местами ожидается туман. Ночью на востоке области ожидаются на почве заморозки -1-3. Вероятность шторма составляет 90-95%.