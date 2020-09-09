Нур-Султан. 9 сентября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял посла России Алексея Бородавкина, сообщает пресс-служба Акорды.

«Президент Касым-Жомарт Токаев принял посла Российской Федерации в Казахстане Алексея Бородавкина. В ходе встречи был затронут широкий круг вопросов казахстанско-российского сотрудничества», — говорится в сообщении в среду.

Президент выразил благодарность России за помощь, оказанную Казахстану во время пандемии коронавирусной инфекции.

«Глава государства отметил важность дальнейшего интенсивного сотрудничества между странами в двустороннем формате и по линии международных организаций в сфере медицины и здравоохранения, в том числе в рамках реализации новых инициатив и проектов. Также были обсуждены вопросы, связанные с деятельностью Евразийского экономического союза и подготовкой встречи ЕАЭС на высшем уровне, а также предстоящего саммита ОДКБ. Касым-Жомарт Токаев рассказал об инициативах и задачах, поставленных перед правительством Казахстана в рамках послания президента народу Казахстана», — сказано в сообщении.