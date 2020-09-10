Карантин ужесточат, если здравоохранение будет на пределе возможностей – минздрав РК

Нур-Султан. 10 сентября. КазТАГ – Карантин в Казахстане ужесточат, если система здравоохранения будет на пределе возможностей, заявил министр здравоохранения Алексей Цой.

«Если ресурс коек будет переполнен (свыше 70% – КазТАГ), если система здравоохранения будет на пределе, тогда мы будем принимать соответствующие решения (об ужесточении карантина – КазТАГ)», — заявил Цой в четверг, отвечая на вопросы журналистов.

Комментируя вопрос о том, что его решения о вводе карантина, как главы сферы здравоохранения, влияют на социально-экономическую ситуацию в стране, на спад ВВП и падение доходов граждан, он заявил, что журналисты акцентируют внимание «на других вещах».

«Ситуация стабильная, в разы ниже, чем в других странах. У нас в целом карантин отменен, но сохраняются строгие ограничительные меры», — сказал министр.

По его словам, на настоящий момент загружено лишь 15% коечного фонда.

«Если как сейчас будет, мы будем с ним (коронавирусом и действующим укладом – КазТАГ) жить, это постоянный процесс», — сказал Цой.