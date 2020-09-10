Выступление закончилось – вопросы остались

Сетевые СМИ о послании президента Токаева народу Казахстана

Послание Главы государства Касым-Жомарта ТОКАЕВА народу Казахстана – «Казахстан в новой реальности: время действий» — Перед страной стоят большие и сложные задачи. Для их успешного решения требуются неординарные подходы, новое мышление, всеобщая солидарность и взаимная поддержка.

Наш стратегический курс ясен. Мы хорошо знаем о наших проблемах и недостатках.

Сегодня я изложил перед всем обществом план действий государства в кризисной ситуации. Конечный успех реформ зависит от каждого из нас.

Меняться, работать над собой должны все. Вызовы времени заставляют нас постоянно развиваться, совершенствоваться, становиться сильнее. Каждый человек – сам кузнец своего счастья, а вместе мы создаем счастливое будущее нашей страны.

«Предусмотреть, принять меры, обратить внимание и прочие «следует» сделать. Второе «послание» второго президента» — Во втором с момента вступления в должность президента «послании народу» Касым-Жомарт ТОКАЕВ рассуждал о необходимости диверсификации казахстанской экономики (об этом в стране говорят больше 20 лет), перехода к «новой модели» госуправления, развития системы здравоохранения. В своем полуторачасовом выступлении второй президент много говорил о реформах. Около полутора минут — о правах человека.

Слово «следует» — одно из наиболее частых слов в новом «послании» Касым-Жомарта Токаева. «Реформы следует проводить системно», «следует быть готовым к совершенно новой конъюнктуре мирового рынка», «следует определить главенство результата над процессом». Словосочетания со «следует» Токаев в своем выступлении, темой которого были заявлены «цели посткризисного развития страны», использовал десятки раз.

Досым САТПАЕВ – «Генерация без результата» — «Создать», «сократить», «увеличить», «взять под контроль», «поддержать», «повысить», «поручаю разработать», «обеспечить», «прекратить», «исправить» и т.п. Стандартный набор практически всех президентских посланий за все годы независимости страны, многие из которых так и остались словами. А все потому, что ежегодные послания фактически обнуляют ответственность власти за все провалы прошлых лет. Новые указания накладываются на проваленные старые решения без публичного анализа и оценки эффективности уже принятых программ. Идет генерация процесса, но не результата.

А ведь есть страны, где отсутствует практика ежегодных посланий к своим народам, что не мешает им успешно развиваться. Причина проста. В этих странах за провалы в экономике и политике люди могут спросить, в том числе через честные и конкурентные выборы.

Наши ежегодные послания — это уже вчерашний день, устаревшая схема общения власти и народа…

Айдархан КУСАИНОВ – «Послание Президента вызывает диссонанс и недоверие к реформам» — Послание Президента является документом высокого уровня и очевидно готовится целым не одним человеком, а является результатом больших дискуссий между государственными и квазигосударственными институтами, общественными и политическими объединениями, экспертным сообществом. Таким образом оно отражает ход размышлений коллективного экспертно-управленческого разума, формируя общественный дискурс. В таком качестве оно само по себе является знаковым, а сегодня в условиях политических особенностей и ситуативно-кризисных явлений, связанных с пандемией, стало особенно важным.

Политические особенности связаны с тем, что прошло более года с момента вступления в должность действующего Президента. Если первое Послание просто обрисовывало тезисы предвыборной программы и закладывало некий новый фундамент взаимодействия, новые подходы, то это, по-видимому, должно было содержать некие новые задачи и определять новые этапы на базе проведённой работы.

Ситуативные причины очевидны: общество в напряжении, коронакризис ещё не пройден, дети на дистанционном обучении, международное сообщение ещё не восстановлено, люди подсчитывают убытки и размышляют, как жить дальше, особенно на фоне приближающейся зимы.

С учётом таких особенностей момента Послание оставило двойственное ощущение. Это ощущение рождается из противоречия между прогрессом и развитием реформ общественно-политического блока, с одной стороны, и полным застоем, а скорее даже деградацией качества социально-экономического блока, с другой. Такой диссонанс вызывает недоверие к реформам в целом…

«У Токаева сегодня достаточно полномочий, чтобы взять власть в руки, и ею распорядиться» — Редакция «Новой» — Казахстан» попросила прокомментировать это Послание экс-премьер-министра РК Акежана КАЖЕГЕЛЬДИНА — Я этим посланием абсолютно разочарован. Политсовет правящей партии «Нур Отан» был проведен накануне выступления Токаева не случайно. И то, что сидел там президент Казахстана на приступке тоже не случайно. Это была картинка, которая посылала сигнал верхушке правящего класса от Нурсултана Назарбаева, что он еще при деле и правит.

А Касым-Жомарт Токаев находится в очень сложном положении. Если он так ничего не предпримет, чтобы справиться с текущим социально-экономическим кризисом и продолжит демонстрировать абсолютную недееспособность в борьбе с пандемией, мы очень скоро окажемся перед досрочными президентскими выборами. И, вполне возможно, он даже не сможет в них участвовать, если до конца года не предложит план транзитных шагов, из которых общество увидит, что часть его запроса услышана.

У президента достаточно полномочий, чтобы начать реальные реформы. А он собирается в следующем году избирать акимов сел! Это профанация власти. Этот аванс давно съеден Назарбаевым, «кляча сдохла». Пандемия показала полный крах системы, построенной елбасы. Огромная сумма денег, полученная за счет экспорта сырья, сыграла с Нурсултаном Назарбаевым очень злую шутку. Он подумал, что это и есть благо капитализма. Но все потом рухнуло.

Экономику надо немедленно перестраивать, но об этом в нынешнем Послании ничего не говорится, кроме того, что создается некое агентство по стратегическому планированию. Но проблема не в планировании, а в немедленной трансформации экономики. Для этого надо собрать все ресурсы в одном месте.

Виктор КОВТУНОВСКИЙ — «Второе послание президента» — Выступление Касым-Жомарта ТОКАЕВА перед обеими палатами казахстанского парламента разочаровало аналитиков и публицистов, рассматривающих президентское послание сквозь призму общественных ожиданий. Но кто сказал, что нынешний глава государства снедаем благородным порывом удовлетворить запросы гражданского общества? По моим представлениям, он руководствуется иными, менее романтичными целями.

Политика, как известно, есть искусство возможного. Видимо, смирившись с частичной потерей дееспособности, Токаев делает упор на президентском «указотворчестве». Изменять структуру управления, упразднять старые и создавать новые ведомства он имеет право без обращения в Мажилис, то бишь к лидеру правящей партии.

Не могут надеяться в Акорде и на то, что грядущие выборы сильно изменят партийный расклад в Мажилисе. В этих условиях Токаев вынужден идти на административные ухищрения, учреждая новые (Агентство по стратегическому планированию и Высший президентский совет по реформам) и переподчиняя себе существующие государственные структуры (статистическое и антимонопольное ведомства). Благо, что для подобного бумаготворчества не требуется особых усилий. Токаев может предаваться этому занятию, не выходя из режима самоизоляции.

По сути президент создает параллельные институты власти. Он, вероятно, рассчитывает, что новые агентства и советы будут не только анализировать всю текущую деятельность кабинета министров и навязывать ему экономические установки и социальные программы, одобренные президентом, но и контролировать их исполнение. Именно новые институции, как подчеркнул в своем послании Токаев, будут вырабатывать решения «обязательные к исполнению всеми госорганами». Эти манипуляции, вкупе с хороводами вокруг Счетного комитета, выдают намерение второго президента узурпировать еще и функции парламентского контроля над исполнительными органами власти.

«Перемены неизбежны» — Азат ПЕРУАШЕВ — Так что потребность в переменах не только сохранилась, но и стала еще более очевидной. Эти перемены неизбежны, вопрос лишь в том, будут ли они сознательными и планомерными, или — вынужденными и неуправляемыми.

Дальнейшее их затягивание может в любой напряженной ситуации привести к кризису государственности, как это произошло в Белоруссии, а несколько раньше — в Украине. Как и там, помимо внутренних вызовов, у нас также возможны провокации из-за рубежа. Но самая лучшая гарантия независимости — не танки и автоматы, а лояльный и преданный своей стране народ.

Поэтому у нынешней модели есть лишь одна альтернатива — глубинные и планомерные реформы, причем как социально-экономические, так и политические. И чем быстрее государство примет план таких реформ, приступит к его реализации — тем менее болезненными для общества они будут.

«Ключевой момент» — Данияр АШИМБАЕВ — Еще одной очень важной, на мой взгляд, инициативой является блок послания, касающийся развития местного самоуправления. Помимо разработки концепции и подготовки законодательной базы основным, ключевым моментом является инициатива о введении прямых выборов сельских акимов. Этот шаг не просто назрел, но и, как говорится, перезрел. Без выстроенной системы местного самоуправления на принципах выборности и ответственности перед населением дальнейшая модернизация политической системы страны — нонсенс.

Что касается других реформ, то предложений хороших много, есть спорные моменты, но вопрос в том, как все будет реализовано.

В нынешнем послании больше конкретики, в нем меньше воды. В то же время вопросов, которые требуют рассмотрения через послание, гораздо больше, поскольку число проблем у нас выросло в разы. Вместе с тем в нем не прозвучало традиционного внешнеполитического блока, хотя, как мы видим, на него бы и времени не хватило. Инициативы и предложения обозначены по всем направлениям нашего общества.

Вместе с тем мы видим, что стратегии развития экономики так и не возникло за последний год. Такое ощущение (и об этом я уже не раз говорил), что президент сам вынужден искать решения проблем в сфере экономики, потому что понял: от своего аппарата полноценной экономической стратегии он не дождется. Видимо, еще и поэтому создается новое Агентство по стратегическому планированию и реформам.

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