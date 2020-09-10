Международная организация труда призвала Лукашенко выпустить профсоюзных лидеров

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Алматы. 10 сентября. КазТАГ – Международная организация труда (МОТ) призвала президента Беларуси Александра Лукашенко выпустить на свободу профсоюзных лидеров, сообщает пресс-служба Организации объединенных наций (ООН).

«Власть обязана обеспечить в стране жизнь без насилия и угроз и защитить участников мирных акций протеста от давления. Все сообщения о нарушениях должны быть без промедления расследованы. Я призываю вас сделать все, что в Ваших силах, чтобы предотвратить нарушения прав человека и обеспечить полное соблюдение прав и свобод трудящихся», — говорится в письме генерального директора МОТ Гая Райдера с призывом выпустить профсоюзных лидеров.

Глава МОТ выразил глубокую озабоченность по поводу поступающих из Беларуси сообщений об арестах и задержаниях лидеров профсоюзов и жестоком обращении с ними.

«Никто не должен лишаться свободы или быть наказан за организацию мирных акций протеста и забастовки или участие в них», — подчеркнул Райдер.

Он направил Лукашенко письмо после того, как Международная конфедерация профсоюзов попросила его вмешаться в ситуацию, которая сложилась в Беларуси.

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Напомним, на президентских выборах в Беларуси действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов и по данным государственных экзит-полов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одним из первых поздравил своего белорусского коллегу с переизбранием на пост главы государства.

Значительная часть населения РБ не согласна с результатами выборов. В Минске и других городах Беларуси проходят массовые протесты, в стране блокируют интернет, на этом фонде создатель Telegram Павел Дуров сообщил о том, что мессенджер включил в стране инструменты антицензуры.

На фоне происходящего Евросоюз призвал Минск к диалогу с народом и рассматривает возможность введения санкций в отношении белорусских властей. Санкции может ввести в отношении Минска и Вашингтон.

По последним данным, количество задержанных в ходе протестов Беларуси составило около 7 тыс. человек, граждане страны массово блокируют дороги, бастуют крупнейшие предприятия страны, бывшие служащие правоохранительных органов массово демонстрируют сцены выбрасывания служебной и военной формы в мусорные контейнеры или ее сжигания, заявляя о том, что не имеют отношения к действующим силовикам.

Как сообщалось ранее, власти Беларуси извинились перед народом за применение насилия, тысячи задержанных выходят на свободу, однако многим из них нужна медицинская и психологическая помощь после действий силовиков.

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«Решением комиссии утверждены итоги выборов. Президентом Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко», — сообщили в белорусском Центризбиркоме 14 августа.

15 августа Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что в Кремле опасаются, что Лукашенко могут отстранить от власти.

В этот же день в сети появились видео убийства силовиками безоружного протестующего Александра Тарайковского в Минске.

23 августа появились кадры того, как Лукашенко прилетел в свой дворец в Минске в бронежилете и с оружием в руках. Видео снято в тот день, когда протестующие вплотную подошли к резиденции президента.

29 августа стало известно, что Amnesty International и 16 международных и белорусских некоммерческих организаций (НКО) обратились в совет ООН по правам человека. Авторы обращения считают, что ведущий правозащитный орган ООН должен срочно созвать специальную сессию для решения кризиса в области прав человека в Беларуси, где после спорных президентских выборов власти начали полномасштабные репрессии. Правозащитники обеспокоены тем, что если действия властей останутся безнаказанными, «то на улицах Беларуси прольется еще больше крови».

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30 августа СМИ сообщили о зафиксированных стычках протестующих с силовиками в разных районах Минска.

31 августа глава МВД Белоруссии Юрий Караев пообещал наказать всех нападавших на сотрудников ведомства.

1 сентября несколько журналистов задержали на акциях протеста в Минске.

8 сентября Лукашенко признал, что «немного пересидел».

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