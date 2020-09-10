Наш курс развития интеграции в рамках ЕАЭС сохраняет свою силу – Токаев

Костанай. 10 сентября. КазТАГ – Курс развития интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сохраняет свою силу, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Одно дело произвести, это главный компонент решения задачи, а второй, не менее важный, компонент – это пробиться на рынки. Этими вопросами должно заняться правительство. Мы сейчас занимаемся решением конкретных вопросов в рамках ЕАЭС. В ноябре состоится региональная встреча руководителей приграничных областей под патронажем президентов. В связи с пандемией пока не знаем, в каком формате, но она должна состояться. В целом наш курс развития интеграции в рамках ЕАЭС сохраняет свою силу», — сказал Токаев в четверг в ходе рабочей поездки в Костанайскую область, говоря о вопросах сбыта и экспорта производимой сельскохозяйственной продукции.

По словам главы государства, в течение года «нужно сделать очень серьезный прорыв, в целом ряде областей, будь это сельское хозяйство, индустрия и, конечно, решение социально-экономических вопросов».

«Каждый ждет от нас решения конкретных вопросов. По моему поручению правительство сейчас именно этим занимается. Правительство приняло общенациональный план по реализации послания. Полагаю, что успех будет, но это совместная работа», — добавил Токаев.