Солдаты-срочники не направляются за границу для участия в миротворческих операциях — МО РК

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Нур-Султан. 10 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Солдаты-срочники не направляются за границу для участия в миротворческих операциях, сообщил начальник департамента организационно-мобилизационной работы ГШ ВС РК Сакен Жусипов.

«Зачисление военнослужащих Республики Казахстан в миротворческие подразделения осуществляется на добровольной основе после прохождения соответствующей подготовки в центре миротворческой подготовки министерства обороны. Центр осуществляет подготовку только военнослужащих, проходящих службу по контракту при условии наличия у военнослужащего стажа службы не менее трех лет. Таким образом солдаты-срочники не участвуют в миротворческих операциях и за пределы страны не направляются», — сказал Жусипов на брифинге в четверг.

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