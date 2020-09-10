Нур-Султан. 10 сентября. КазТАГ – Перечень подлежащих маркировке табачных изделий утвердили в Казахстане, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Определить перечень товаров, подлежащих маркировке, согласно приложению к настоящему постановлению», — говорится в постановлении правительства в четверг.

Согласно приложению, с 1 октября 2020 года обязательной маркировке подлежат «прочие сигареты, содержащие табак» под кодом товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 2402209000, а с 1 апреля 2021 года: «прочий промышленно изготовленный табак и промышленные заменители табака; прочие табачные экстракты и эссенции» (2403999009); «сигареты, содержащие табак, сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей, содержащие гвоздику» (2402201000); «прочие сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей» (2402900000); «сигареты, сигары с обрезанными концами и сигариллы, содержащие табак» (2402100000); «табак для кальяна, указанный в примечании к субпозиции 1 группы «24. Табак и промышленные заменители табака» раздела IV «Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напитки и уксус; табак и его заменители» единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза» (2403110000); «прочий курительный табак, содержащий или не содержащий заменители табака в любой пропорции, в первичных упаковках нетто-массой не более 500г» (2403191000); «прочие химические продукты или препараты, состоящие преимущественно из органических соединений, в другом месте не поименованные или не включенные, жидкие при температуре 20 °c» (3824999209).

«Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования», — сказано в документе.