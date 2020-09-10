Нур-Султан. 10 сентября. КазТАГ — Погода без осадков ожидается в четверг на большей части Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большую часть территории РК будет оказывать влияние антициклон, в связи с чем ожидается погода приемущественно без осадков, лишь на западе и юге страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди, на западе с грозами. Местами по республике сохраняются туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду, на западе шквал, возможен град», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. На поверхности почвы заморозки +1. Ветер восточных направлений 3-8 метров в секунду. Температура днем +19+21, ночью +3+5.

В Алматы малооблачно, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +23+25, ночью +8+10.

В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +27+29, ночью +13+15.

В Восточно-Казахстанской области без осадков, утром и ночью туман. Ночью на поверхности почвы заморозки +1. Днем +15+20, ночью +2+7.

В Акмолинской области области без осадков. Ночью на поверхности почвы заморозки +1. Днем +17+22, ночью +2+7.

В Актюбинской области дождь, на большей части ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Днем +17+22, ночью +10+15.

В Атырауской области без осадков, дождь с грозой, возможен град, шквал, ветер 15-20 метров в секунду, на большей части ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Днем +20+25, ночью +13+18.

В Жамбылской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +23+28, ночью +9+14.

В Северо-Казахстанской области без осадков, утром и ночью туман. Ночью на поверхности почвы заморозки +1. Днем +15+20, ночью +2+7.

В Туркестанской области днем дождь, ночью без осадков, на большей части ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Днем +27+32, ночью +13+18.

В Кызылординской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +24+29, ночью +9+14.

В Западно-Казахстанской области дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +15+20, ночью +7+12.

В Костанайской области без осадков. На поверхности почвы ожидаются заморозки +1+3. Днем +13+18, ночью +3+8.

В Карагандинской области без осадков, ночью и утром возможен туман. На поверхности почвы ожидаются заморозки +1+3. Днем +13+18, ночью +2+7.

В Алматинской области без осадков, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +21+26, ночью +6+11.

В Мангистауской области днем дождь с грозой, ночью без осадков. Днем +24+29, ночью +15+20.

В Павлодарской области без осадков. Утром и ночью возможен туман. На поверхности почвы ожидаются заморозки +1+3. Днем +13+18, ночью +2+7.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.