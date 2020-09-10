Производителям электроники в Казахстане пообещали дополнительную господдержку

Нур-Султан. 10 сентября. КазТАГ – Дополнительные меры государственной поддержки планируется оказать электронной промышленности Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«В целях стимулирования дальнейшего роста отечественного содержания в электронной промышленности будут приняты дополнительные меры господдержки путем увеличения оффтейк-контрактов с отечественными производителями, введения льготного кредитования для покупки компьютеров отечественной сборки через торговые сети, выделения финансовых средств на НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы – КазТАГ) в сфере электронной промышленности и другие», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

По данным кабмина, в Казахстане функционируют 64 предприятия, производящих электронную продукцию.

«Численность работников отрасли – 1,6 тыс. человек. В 2019 году объем производства продукции электронной промышленности составил Т44,5 млрд, увеличившись к 2018 году на 35%. При этом доля местного содержания данных продуктов с учетом общего импорта (порядка 1 трлн тг) составляет лишь 4%. В сфере электронной промышленности на сегодняшний день освоены новые конечные виды продукции: печатные платы (АО «Завод им. С.М. Кирова»), телекоммуникационное оборудование (ТОО «Digital System Servis»), электронные приборы учета воды, тепла и электричества, модули для беспроводной передачи данных (ТОО «Корпорация Сайман», ТОО «Орион-система» и другие), компьютеры (АО «Завод им. С.М. Кирова», ТОО «PS4U» и другие), цифровые видеокамеры (НПО «Перспектива», ТОО «NG Vision»), радиостанции (ТОО «РТС Инжиниринг»)», — уточнили в правительстве.

Отмечается, что поставлена цель к 2024 году довести среднегодовой объем производства электронной промышленности до Т382,6 млрд (рост в 8,5 раз), объем экспорта – до Т45 млрд, долю местного содержания в закупках государственного и квазигосударственных секторов – до 30% и 20% соответственно.

«Будут созданы свыше 60 тыс. новых рабочих мест со среднегодовым приростом в 28 тыс. человек», — сказано в сообщении.

Говоря о реализации поставленной президентом Касым-Жомартом Токаевым в послании народу Казахстана задачи по устранению цифрового неравенства и обеспечению детей из социально уязвимых семей компьютерной техникой, в кабмине заверили, что девять отечественных производителей до конца 2020 года произведут и поставят в школы страны дополнительно 606 тыс. единиц компьютерной техники (351 тыс. компьютеров и 255 тыс. ноутбуков).

«К 2024 году отечественное производство компьютерной техники будет увеличено в пять раз до Т165 млрд», — заверили в правительстве.