Инфляция – это для макроэкономики, а не для домохозяйств 10.09.2020 13:30 Владислав ЮРИЦЫН Экономика 128 0 Экономист Айдархан Кусаинов о том, почему по расходам конкретного человека нельзя судить об инфляции Похожие материалы: Инфляция в Казахстане за январь-август составила 4,6% День Конституции отмечается в Казахстане Т685-830 тыс. составляет зарплата ответсекретарей министерств – Тугжанов Чиновники завышают цену объектов и подписывают договора не с субъектами ГЧП – сенат РК «Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана». «Идет генерация процесса, но не результата». «Изъятие пенсионных накоплений — это бомба, которую лоббируют намеренно». «Марат Шибутов обратился в Генеральную прокуратуру страны»