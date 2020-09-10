Журналисты Казахстана обвинили СЦК в цензуре

Нур-Султан. 10 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Во время брифинга в прямом эфире журналисты Казахстана обвинили Службу центральных коммуникаций (СЦК) в цензуре.

«Я не буду задавать вопросы до тех пор, пока вы не вернете в эфир предыдущего коллегу, который не успел до конца задать свои вопросы. Это называется «цензура», господа Служба центральных коммуникаций. А цензура в Казахстане запрещена», — сказала журналист Ирина Севостьянова в ходе брифинга в четверг после того, как модератор не дала задать уточняющий вопрос корреспонденту Bloomberg Наубету Бисенову.

После слов Севостьяновой, корреспонденту Bloomberg все дали возможность спросить министра здравоохранения Алексея Цоя о четких критериях ввода и отмены карантина в стране. Этот вопрос журналисты задавали в ходе брифинга неоднократно, требуя назвать четкие критерии, такие как количество заболевших, заполняемость коек и т.п., однако, конкретного ответа так и не получили. Представитель СЦК пообещала, что перенаправит его в профильное министерство и на него ответит представитель минздрава Багдат Кожахметов.

Вместо этого сотрудница СЦК, модерировавшая брифинг и заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов напоминали журналистам о том, что задавать вопросы они могут только по теме брифинга.

«Уважаемые журналисты, я хотел бы вас попросить именно по теме сегодня задавать вопросы. По всем другим вас интересующим вопросам будет специальный брифинг, представители министерства каждый раз будут выходить. Поэтому время ограничено, я хотел бы, чтобы вы еще раз обратили на это внимание», — заявил Тугжанов.