У родителей, оставивших работу из-за «дистанционки» детей, нет проблем, считает Тугжанов

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Нур-Султан. 10 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. У родителей, оставивших работу из-за дистанционного обучения детей, нет проблем, считает заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов.

«Сегодня уже неоднократно прозвучали отсылки, что «Казахстан – социальное государство», так вот – известно ли «социальному государству», о том что сегодня большое количество родителей вынуждены отказываться от работы, брать отпуска без содержания ля того, чтобы помогать детям учиться в дистанционном формате. Многие люди из-за этого потеряли свой доход. Многие потеряли полностью доход. В Казахстане есть неполные семьи, где один родитель, и этот родитель так же вынужден сидеть дома и помогать ребенку получать хоть какие-то знания. Рассматривает ли наше «социальное государство» и «социальное правительство» возможность хоть как-то поддержать сейчас этих людей, которые потеряли свой источник дохода?» — спросили журналисты Тугжанова на пресс-конференции в четверг.

Вице-премьер сначала сослался на то, что не расслышал вопрос, и ответил лишь после того, как вопрос прозвучал повторно.

«В отношении всех тех родителей, которые сегодня работают с детьми, особых проблем я не вижу, потому что родители, которые хотят работать, они могут идти спокойно на работу, дети могут (учиться – КазТАГ) в дежурных группах. В отношении тех родителей, которые вынуждены сегодня сидеть дома на дистанционном формате обучения, фактически вся необходимая поддержка сегодня оказана. Вы знаете, это и 42 500 (тенге – КазТАГ), кто фактически ушел как бы с работы. Здесь тоже вопрос был, конечно, непростой, но все эти меры фактически на сегодняшний день правительством приняты», — заявил Тугжанов.

При этом он утверждает, что и компаниям, которые были вынуждены приостановить работу из-за каратнина, была оказана вся необходимая помощь.

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«Поэтому вопрос, который вы сегодня поднимаете – государство насколько возможно, сегодня принимает все необходимые меры», — уверяет заместитель премьера.

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