Более 2 тыс. казахстанских студентов перевелись из-за границы в отечественные вузы

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Алматы. 11 сентября. КазТАГ – Более 2 тыс. казахстанских студентов перевелись из-за границы в отечественные вузы из-за пандемии, сообщает пресс-служба министерства образования и науки РК.

«В начале августа МОН начал оказывать содействие студентам, которые не смогли выехать из страны для продолжения обучения по не зависящим от них причинам. Благодаря предпринятым мерам более 2 тыс. казахстанских студентов изъявили желание перевестись в отечественные вузы. В целях поддержки данной категории граждан была запущена отдельная горячая линия, а также упрощена процедура перевода», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточняется, большинство зарубежных вузов, как и казахстанские вузы, начали учебный год с использованием дистанционных образовательных технологий. Однако некоторые зарубежные вузы не смогли предложить своим студентам платформы для продолжения обучения в дистанционном формате.

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