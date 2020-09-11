Учителя не получили зарплату в Экибастузе из-за просрочки налоговых платежей чиновниками

Павлодар. КазТАГ. 11 сентября – Учителя шести сельских школ не получили зарплату в Экибастузе из-за просрочки налоговых платежей чиновниками, передает КазТАГ.

«В течение 10 дней счет отдела образования Экибастуза был заблокированы из-за непоступления налоговых отчислений из сельских школ, которые с 2018 года были централизованы. Сегодня счет разблокирован. Мы должны были Т30 млн фонду оплаты труда, из них сегодня отправили Т18 млн. Еще 10 школ получили зарплату до ареста счета. Сегодня до конца дня заработная плата будет перечислена. Мы поставили в известность местный исполнительный орган и проводили работу совместно с ним», — пояснила руководитель отдела образования Экибастуза Жазира Хамзабаева в пятницу.

В отдел образования Экибастуза управлением образования Павлодарской области направлена специальная комиссия для выяснения обстоятельств.

«Это нонсенс, чтобы из-за чьей-то халатности не была вовремя выплачена заработная плата. Виновные будут наказаны», — сказал руководитель управлением образования Павлодарской области Динислам Болатханулы.