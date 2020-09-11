Для доставки вакцин от COVID-19 по всему миру потребуется 8 тыс. грузовых самолетов – IATA

Алматы. 11 сентября. КазТАГ — Для доставки вакцин от коронавируса по всему миру потребуется 8 тыс. грузовых самолетов, сообщает CNN.

«В то время как фармацевтические компании по всему миру стремятся завершить испытания вакцины против COVID-19, вопросы логистики, необходимой для их доставки во все уголки мира, становятся все более актуальными. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), для доставки однократной дозы вакцины 7,8 млрд человек потребуется использование 8 тыс. грузовых самолетов Boeing 747, и планирование нужно начинать прямо сейчас», — говорится в сообщении.

В числе основных проблем, которые могут быть связаны с доставкой вакцин, IATA, называет необходимость наличия помещений и оборудования с регулируемой температурой и обученного персонала. Кроме того, необходимо ускорить порядок оформления документов, необходимых для перевозки вакцины, освободить членов экипажей самолетов от карантинных требований и обеспечить защиту от кражи вакцин.