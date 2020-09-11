Большая часть отделений ЕНПФ возвращается к оффлайн-обслуживанию

Алматы. 11 сентября. КазТАГ — Валентина Владимирская. В Казахстане большая часть отделений ЕНПФ возвращается к оффлайн-режиму обслуживания, сообщила пресс-служба АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ).

«Большая часть отделений ЕНПФ возвращается к привычному очному режиму обслуживания. На данный момент 198 точек обслуживания работают очно по предварительной записи, семь в бесконтактном режиме, семь в дистанционном», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Согласно документу, филиалы работают в будние дни с 9.00 до 18.00. Суббота и воскресенье — выходные.

Во время перерыва с 13.00 до 14.00 операционные залы закрываются на проветривание, влажную уборку и дезинфекцию/кварцевание.

Вместе с тем, часть услуг из ЕНПФ, например, получение выписки с индивидуального пенсионного счета, изменение реквизитов, заключение договоров о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов и другие, можно получить онлайн, через мобильное приложение ENPF и личный кабинет на корпоративном сайте www.enpf.

Также, организовано выездное обслуживание с предварительной консультацией и проверкой на возможность получения услуг дистанционно, без выезда.