В августе казахстанцы купили 112,5 кг золота в слитках — Нацбанк РК

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Нур-Султан. 11 сентября. КазТАГ – В августе 2020 года казахстанцы купили 112,5 кг золота в слитках, заявляет Национальный банк Казахстана.

«В августе 2020 года жители страны приобрели у банков второго уровня и небанковских обменных пунктов 2 353 мерных слитка общим весом 112,5 кг», – говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Согласно информации, чаще всего покупают слитки по 10 г. Их доля от общего объема продаж составляет 26% – 8481 штука. Далее следуют 100-граммовые –7248 штук (22%), 20-граммовые – 7020 штук (21%), пятиграммовые – 6388 штук (19%), 50-граммовые – 4071 штука (12%).

Более половины — 55% от общего количества реализованных слитков купили в Алматы, 15% — в Атырау, 10% — в Нур-Султане и 20% — в других регионах.

На обратный выкуп с 2017 года принято 118 из 33 208 мерных слитков общей массой 3,2 кг из 1,19 тонн.

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Купить и обратно продать золотые слитки можно в Halyk Bank, Евразийский Банк, Jýsan Bank, Банк ЦентрКредит, а также в небанковских обменных пунктах, отмечается в информации.

Каждый слиток выпускается с защитными элементами и в специальной упаковке, которая защищает слитки от механических повреждений и позволяет проверить, вскрывалась ли упаковка. Защитная упаковка также является сертификатом качества слитка.

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