Зачем Ван И едет в Нур-Султан? 11.09.2020 12:30 Владислав ЮРИЦЫН За рубежом 214 0 Востоковед Адиль Каукенов о повестке переговоров с главой китайского МИД Похожие материалы: Подлежащие вакцинации от КВИ группы риска определили в РК, в них просят включить полицию Зачем казахи поехали к Мишико? Испытания вакцины совместно с Китаем планируют проводить в двух городах Казахстана Министр здравоохранения РК Алексей Цой получит вакцину от коронавируса бесплатно Иммунизация от КВИ казахстанцев из группы риска вакциной из РФ будет бесплатной