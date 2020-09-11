Литва признала Тихановскую избранным белорусским лидером, а Лукашенко – нелегитимным

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Алматы. 11 сентября. КазТАГ – Литва официально признала Светлану Тихановскую избранным белорусским лидером, а действующего президента Беларуси Александра Лукашенко – нелегитимным, сообщает сейм (парламент) Литовской Республики

«В ответ на недавние события в соседней Беларуси сейм призвал международное сообщество поддержать требование избранного белорусского лидера Светланы Тихановской и координационного совета, созданного по ее призыву, как единственных законных представителей белорусского народа на новых, прозрачных и демократических парламентских выборах. Любые действия нелегитимного белорусского лидера Александра Лукашенко во внутренней и внешней политике, направленные на легитимацию его правления и заключение с Россией новых международных соглашений, ограничивающих суверенитет белорусского народа, называются преступлением против его народа, недействительными и де-факто аннексией», — сказано в резолюции сейма.

Высший законодательный орган Литовской Республики обратился к международному сообществу призвать Россию «не вмешиваться во внутреннюю и внешнюю политику Беларуси, не поддерживать действия нелегитимного белорусского лидера в попытке заключения новых трансграничных соглашений, которые ограничили бы суверенитет белорусского народа; ввести дополнительные санкции в отношении России и представителей нелегитимного лидера Беларуси в случае попытки незаконным путем ограничить суверенитет страны против воли белорусского народа; предложить белорусскому народу и его законным представителям политическую, экономическую, финансовую помощь, упрощение визового режима и другую помощь в случае проведения новых, прозрачных и демократических выборов в стране».

 

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