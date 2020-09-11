Золото подорожало по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в четверг

Алматы. 11 сентября. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в четверг составила $1966,25.

Относительно утреннего фиксинга в четверг стоимость тройской унции в долларовом выражении повысилась на 21,45.

Стоимость унции золота в евро составила 1651,26 (+7,52), а в британских фунтах – 1519,71 (+26,3).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.