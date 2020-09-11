ОМОН Беларуси окружил посольство Швеции и ждет выдачи двоих митингующих

Алматы. 11 сентября. КазТАГ – ОМОН Белоруссии окружил посольство Швеции и ждет выдачи двоих митингующих, сообщает «Белсат».

«Здание Шведского посольства в Беларуси окружили силовики. Причиной может быть то, что на территории посольства находятся Владислав Кузнечик и его отец Виталий», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточняется, силовики пытались задержать их на митинге 6 сентября в Минске, распыляли слезоточивый газ и избивали дубинками. Сыну удалось освободить отца, но, опасаясь преследований, Кузнечики скрывались четыре дня.

«Сегодня они пытались попасть в посольство Швеции в Минске, чтобы попросить убежища. Поскольку их не пустили, они перепрыгнули через забор», — пишет издание.

Представители посольства Швеции пока не дают комментариев.