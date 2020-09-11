Назначен глава МЧС Казахстана

Нур-Султан. 11 сентября. КазТАГ – Назначен министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.

«Назначить Ильина Юрия Викторовича министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан», — говорится в указе президента Касым-Жомарта Токаева в пятницу.

Ильин с апреля 2016 года занимал пост вице-министра внутренних дел, до этого с октября 2015 года был государственным инспектором отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента, а еще раньше – с марта 2013 года по октябрь 2015 года был заместителем акима Алматы.

Напомним, 1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу, поручил воссоздать МЧС. По его словам, структуру министерства внутренних дел требуется пересмотреть, освободив его от непрофильных функций, «что повысит эффективность работы этого важного ведомства». Соответствующий указ о создании МЧС глава государства подписал 9 сентября.