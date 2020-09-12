Нур-Султан. 12 сентября. КазТАГ – Погода без осадков ожидается на большей части территории Казахстана в субботу, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«По-прежнему на большую часть территории РК будет оказывать влияние отрог антициклона, в связи с чем ожидается погода преимущественно без осадков, лишь на западе и юге страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидаются дожди, с грозами. Местами по республике сохраняется усиление ветра 15-20 м/с, на западе и востоке – туман», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 5-10 метров в секунду. Температура днем +23+25, ночью +7+9.

В Алматы переменная облачность, в конце дня небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный 3-8, при грозе порыв 13 метров в секунду. Температура днем +26+28, ночью +12+14.

В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура днем +26+28, ночью +13+15.

В Восточно-Казахстанской области без осадков. Утром и ночью возможен туман. Ветер 15-20 метров в секунду. Ночью на поверхности почвы заморозки +1+3. Днем +17+22, ночью +2+7.

В Акмолинской области области без осадков. Днем +21+26, ночью +4+9.

В Актюбинской области днем без осадков. Днем +20+25, ночью +10+15.

В Атырауской области без осадков, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +24+29, ночью +12+17.

В Жамбылской области дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +22+27, ночью +12+17.

В Северо-Казахстанской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +20+25, ночью +4+9.

В Туркестанской области днем дождь, ночью без осадков, ветер 15-20 метров в секунду, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +25+30, ночью +13+18.

В Кызылординской области днем без осадков, ночью кратковременный дождь, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +25+30, ночью +10+15.

В Западно-Казахстанской области кратковременный дождь, утром и ночью возможен туман. Днем +17+22, ночью +6+11.

В Костанайской области днем кратковременный дождь, ночью без осадков. Днем +20+25, ночью +5+10.

В Карагандинской области днем дождь с грозой, ночью без осадков, ветер 15-20 метров в секунду. На поверхности почвы ожидаются заморозки +1+3. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +18+23, ночью +4+9.

В Алматинской области днем дождь с грозой, ночью без осадков, ветер 15-20 метров в секунду, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +25+30, ночью +9+14.

В Мангистауской области без осадков. Днем +25+230, ночью +11+16.

В Павлодарской области без осадков. Днем +18+23, ночью +4+9.

«В ближайшие трое суток на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.