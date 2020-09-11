Нур-Султан. 11 сентября. КазТАГ – Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву доложили о положении дел в Кордайском районе, сообщает Акорда.

«Президент Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с социально-экономическим развитием региона, а также планами по реализации задач послания народу Казахстана. На встрече отдельное внимание было уделено вопросам обеспечения занятости населения. В регионе создано 26,7 тыс. новых рабочих мест, что составляет 140% от плана. В рамках антикризисных мер, различных государственных и региональных программ на реализацию 1370 проектов направлено Т142 млрд. В результате реализации этих проектов доля обеспечения населения области чистой питьевой водой увеличится с 72 % до 77,1 %, газом – с 74,2 % до 85,9 %», — говорится в сообщении в пятницу.

Также отмечается, что главе государства также доложили о положении дел в Кордайском районе. По словам акима области Бердибека Сапарбаева, на сегодняшний день ситуация стабильная. В текущем году в районе реализуются 336 проектов в сфере жилищного и дорожного строительства, образования, медицины, культуры и спорта на общую сумму Т31,7 млрд.

«На особом контроле находится вопрос восстановления жилых и коммерческих объектов. Благотворительными фондами собрано Т311 млн спонсорских средств, восстановлены 41 жилой и 13 коммерческих объектов, а также отремонтированы 103 незначительно пострадавших объекта», — отмечается в сообщении.

Как уточняется, по поручению президента ведется работа по подготовке к возможной второй волне коронавируса. Коечный фонд увеличен до 2530 мест, на борьбу с пандемией направлено Т8,1 млрд, сформирован двухмесячный запас лекарственных средств.

Напомним, вечером 7 февраля полицейские Жамбылской области заявили о том, что в селе Сортобе сельчане забросали камнями полицейский автомобиль, а позже распространили сообщение о том, что в селе Масанчи произошла массовая драка, по факту которой было начато расследование. В сообщении пресс-службы департамента полиции (ДП) региона утверждалось, что конфликт локализован и ситуация находится под контролем. Официальный пресс-релиз ДП разослало после того, как в социальных сетях начали распространяться сообщения о том, что в двух селах Кордайского района – Сортобе и Масанчи вспыхнул межэтнический конфликт.

10 февраля Токаев поручил освободить от занимаемых должностей заместителя акима Жамбылской области по социальным вопросам Слушаш Курманбекову, акима Кордайского района Болатбека Байтоле, начальника департамента полиции (ДП) Жамбылской области Армана Оразалиева, начальника отдела полиции (ОП) Кордайского района А. Айхимбекова. Также Токаев поручил генеральному прокурору Гизату Нурдаулетову обеспечить объективность расследования Кордайской трагедии. Позднее президент РК поручил министру внутренних дел РК Ерлану Тургумбаеву усилить оперативный контроль над обстановкой в Жамбылской области. В тот же день аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов был освобожден от должности, которую занимал с 10 января 2018 года. Акимом Жамбылской области был назначен Бердибек Сапарбаев, который с августа 2019 года занимал должность заместителя премьер-министра РК. В этот же день сменился начальник ДП Жамбылской области – вместо Оразалиева был назначен Жанат Сулейменов. 12 февраля в регионе сменился прокурор – вместо Жаркына Кусаинова главой надзорного органа Жамбылской области был назначен Нургалым Абдиров.

В этот же день в минздраве РК сообщили, что почти 180 человек пострадали в результате Кордайской трагедии.

13 февраля Токаев поручил правоохранительным органам принять комплекс мер по недопущению событий, подобных Кордайской трагедии.

18 февраля стало известно, что трое подозреваемых в нападении на полицейских в Кордайском районе Жамбылской области признали вину – все они арестованы.

19 февраля первый вице-министр внутренних дел Марат Кожаев рассказал, что арестованы подозреваемые в избиении пожилого мужчины накануне Кордайской трагедии. Также он уточнил, что по погромам и убийствам в Кордайском районе расследуют порядка 90 уголовных дел.

1 марта президент Токаев, говоря о причинах массовых беспорядках, заявил о контрабандных группировках в регионе.

27 марта стало известно, что троим виновным по делу о беспорядках дали по 1,5 года лишения свободы.