«Умный дом» начал осыпаться в Нур-Султане

Нур-Султан. 11 сентября. КазТАГ – Жилой комплекс (ЖК) Smart House («Умный дом»), расположенный в квадрате улиц Мәңгілік ел, Орынбор, Туркестан и Бухар Жырау, начал осыпаться в Нур-Султане, сообщает государственное телевидение.

«Умный дом» рассыпается в столице (…). Громкое название жилого комплекса Smart House, то бишь «Умный дом», только на словах такой. На самом деле ему больше подойдут другие названия: «Обваливающийся дом», «Протекающая крыша», «Неработающая вентиляция», — говорится в сообщении.

Отмечается, такие проблемы характерны не только для бюджетных, но и для домов бизнес-класса.

«Настолько было холодно, что у меня двое детей, на тот момент младшей еще года не было, старшей было четыре года, и они обе болели пневмонией, понимаете, у меня дети даже не выходили на улицу, но внутри квартиры они заболели, потому что дуло со всех сторон», — рассказала жительница Smart House.

Другой житель рассказал, что «есть проблемы по температурному шву, во многих квартирах стены холодные зимой, в некоторых квартирах даже плесень была».

«Более того, теперь жилой комплекс практически отрезан, не осталось въездов, выездов. Застройщик обещал проложить дорогу на улицу Туркестан после того, как закончит строить соседний дом, но когда строительные заборы сняли, проезда там не оказалось, и с каждым днем бетонными блоками ЖК огораживают со всех сторон. Акимат Есильского района в курсе этой проблемы, при встрече с нами даже проектор развернули, чтобы показать, как собираются помочь жильцам. Они хотят выкупить территорию у соседнего ЖК и сделать нормальную асфальтированную дорогу, правда, только в следующем году. И уйдет на это больше 200 млн бюджетных тенге», — сказано в сообщении.

По информации властей, застройщик «по большому счету сделал все в рамках документов разрешительных, которые были ему выданы».

«Суд уже 10 раз был, и сказали, что все правильно, все хорошо построили, люди просто шум поднимают для того, чтобы выжать больше с бизнесменов», — заявил, в свою очередь, бывший руководитель жилищно-строительного кооператива «Smart house – умный дом» Канат Абзалиев.

Отмечается, что застройщик без одобрения приемочной государственной комиссии не смог бы сдать такие дома, а «спроса с них по закону, по сути, никакого».

«В статье 278 УК РК сказано, что ответственность члены комиссии понесут только, если это повлечет вред здоровью человека, смерть или иные тяжкие последствия. И за три десятка лет эту самую ответственность принимающие понесли только однажды в 2012 году, когда рухнул жилой комплекс «Бесоба» в Караганде», — говорится в сообщении.

Юрист Айсана Сман пояснила, что в Казахстане «пока еще нет такой практики, правовой практики, когда тот, кто принял дом или жилой дом, или какой-то строительный объект, чтобы их привлекли к ответственности, к уголовной ответственности за недостатки».

«То есть нельзя сказать, что сегодня такая практика есть, и те или иные лица привлекались к уголовной ответственности, или на которых была возложена гражданско-правовая ответственность. Этой практики нет, нет ни судебной практики, нет и правовой практики», — уточнила Сман.