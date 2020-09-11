Нур-Султан. 11 сентября. КазТАГ – Погода без осадков ожидается в пятницу на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На на большую часть территории РК будет оказывать влияние антициклон, в связи с чем ожидается погода приемущественно без осадков, лишь на западе и юге страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди, с грозами. Местами по республике сохраняются туман, усиление ветра 15-20 метро в секунду», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. На поверхности почвы заморозки +1. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура днем +21+23, ночью +4+6.

В Алматы малооблачно, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +24+26, ночью +11+13.

В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 8-13 метров в секунду. Температура днем +27+29, ночью +13+15.

В Восточно-Казахстанской области без осадков, утром и ночью туман. Ветер 15-20 метров в секунду. Ночью на поверхности почвы заморозки +1. Днем +12+17, ночью +2+7.

В Акмолинской области области без осадков. Ночью на поверхности почвы заморозки +1+3. Днем +20+25, ночью +3+8.

В Актюбинской области днем без осадков, ночью дождь, ночью и утром возможен туман. Днем +22+27, ночью +5+7.

В Атырауской области без осадков, дождь с грозой, возможен град, шквал, ветер 15-20 метров в секунду, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +22+27, ночью +10+15.

В Жамбылской области днем дождь, ночью без осадков, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +26+31, ночью +10+15.

В Северо-Казахстанской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду. Ночью на поверхности почвы заморозки +1+3. Днем +17+22, ночью +3+8.

В Туркестанской области днем дождь, ночью без осадков, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +25+30, ночью +13+18.

В Кызылординской области кратковременный дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +24+29, ночью +11+16.

В Западно-Казахстанской области кратковременный дождь с грозой. Днем +20+25, ночью +8+13.

В Костанайской области без осадков. Днем +20+25, ночью +3+8.

В Карагандинской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду. На поверхности почвы ожидаются заморозки +1+3. Днем +15+20, ночью +2+7.

В Алматинской области без осадков, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +23+28, ночью +8+13.

В Мангистауской области без осадков, утром и ночью возможен туман. Днем +23+28, ночью +13+18.

В Павлодарской области без осадков. Местами возможен туман. На поверхности почвы ожидаются заморозки +1+3. Днем +14+19, ночью +2+7.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.