МВД заявило о перекрытии канала вывоза казахстанок в Бахрейн для сексуальной эксплуатации

Нур-Султан. 12 сентября. КазТАГ – Перекрыт канал вывоза казахстанок в Бахрейн для сексуальной эксплуатации, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел Казахстана.

«Сотрудниками МВД пресечена деятельность преступной группы в составе граждан Республики Казахстан, Российской Федерации и Королевства Бахрейн, занимавшейся торговлей людьми, в том числе несовершеннолетними, для сексуальной эксплуатации в Бахрейне», — говорится в сообщении в субботу.

По данным полиции, установлена группа лиц, которая в течение длительного времени занималась поиском и вербовкой девушек от 16 до 25 лет из социально-уязвимых слоев населения южных регионов Казахстана.

«Преступники злоупотребляли доверием и вводили девушек в заблуждение о возможности получения высокооплачиваемой работы за границей. После вербовки решали вопросы, связанные с оформлением паспортов, организацией легального пересечения государственной границы потерпевшими, в том числе несовершеннолетними, и их перевозкой в Королевство Бахрейн», — сказано в сообщении.

Как уточнили в МВД, каждую завербованную и вывезенную девушку в Бахрейн преступники продавали от $5 тыс. до $15 тыс.

«По прибытию в Манама у девушек отбирали паспорта, незаконно лишали свободы и принуждали к занятию проституцией в течение продолжительного времени. В случае непослушания применяли физическое насилие, наказывали денежными штрафами, доходившими до Т500 тыс., а также угрожали перепродажей другим сутенерам или сообщением в правоохранительные органы, учитывая, что в Бахрейне за занятие проституцией предусмотрена ответственность», — добавили полицейские.

Министерство внутренних дел начало расследование по пункту 2 части 4 статьи 135 (торговля несовершеннолетними) и по части 3 статьи 128 (торговля людьми) УК РК.

«Организаторы задержаны и водворены в изолятор временного содержания», — проинформировали в МВД.

В ведомстве напомнили, что ранее в 2020 году в Королевстве Бахрейн пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы, занимавшейся торговлей людьми, где в ходе расследования установлены потерпевшие из Казахстана и других стран СНГ.

«За совершение тяжкого преступления к различным срокам наказания в Бахрейне осуждены девять человек (четыре гражданина Бахрейна, четыре гражданки РК и один гражданин Индии)», — уточнили полицейские.