Токаев встретился с главой МИД Китая и пригласил Си Цзиньпина в Казахстан

Нур-Султан. 12 сентября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с министром иностранных дел Китая Ван И, сообщает пресс-служба Акорды.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял члена гссовета, министра иностранных дел КНР Ван И. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, взаимодействие в рамках международных и региональных организаций, координацию действий по предотвращению распространения COVID-19», — говорится в сообщении в субботу.

Токаев высоко оценил интенсивную динамику и дружественный характер казахстанско-китайских отношений, основанных на тесном политическом диалоге и взаимовыгодном торгово-экономическом сотрудничестве.

Президент подчеркнул важность реализации инвестиционных проектов в различных отраслях экономики, в том числе в сфере сельского хозяйства.

«Казахстанские производители обладают большим потенциалом для экспорта широкой номенклатуры сельхозпродукции в Китай, включая злаковые и масличные культуры», — сказал Токаев.

Для придания дополнительного импульса всестороннему стратегическому партнерству президент подтвердил приглашение председателю КНР Си Цзиньпину совершить ответный визит в Казахстан.

В свою очередь, Ван И передал теплые слова приветствия и устное послание от имени китайского лидера.

«По словам Си Цзиньпина, «Казахстан – важнейший стратегический партнер в регионе, с которым Китай готов всецело укреплять и наращивать взаимодействие во благо народов двух стран». Китайский дипломат сообщил, что «руководство КНР приветствует и поддерживает объявленные Президентом РК реформы, нацеленные на политические и социально-экономические преобразования с учетом потребностей казахстанского общества», — процитировали в Акорде.

Глава МИД Китая отметил, что КНР придает большое значение расширению торгово-экономических связей с Казахстаном, являющихся одним из важнейших элементов двусторонней повестки дня. В этом ключе пригласил казахстанскую делегацию принять участие в предстоящей международной Импортной выставке ЭКСПО в Китае.

«Также в ходе беседы стороны обменялись мнениями по актуальным международным вопросам, включая сотрудничество в сфере противодействия коронавирусной инфекции. В частности, глава государства, поблагодарив китайскую сторону за оказание своевременной гуманитарной и медицинской помощи, выразил готовность предпринимать совместные усилия в борьбе с пандемией. В завершение встречи стороны еще раз подтвердили твердый настрой на дальнейшее углубление всестороннего стратегического партнерства на долгосрочной основе», — сказано в сообщении.