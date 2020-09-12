В Нур-Султане смягчили ограничения: Общепиты получили послабления, торжества еще запрещены

Нур-Султан. 12 сентября. КазТАГ – Новый этап смягчения ограничительных мер одобрили в Нур-Султане – соответственное постановление принято главным государственным санитарным врачом столицы, передает корреспондент агентства.

Согласно изменениям, работа бизнес-центров (услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, туроператоров и другие), возможна с соблюдением усиленных санитарно- противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, и установлением графика работы в будние и выходные дни с 9.00 до 20.00.

Кроме того, в столицы будет возобновлена работа бассейнов без водных аттракционов, а также расположенного в ТРЦ «Хан Шатыр» пляжного клуба SkyBeachClub в части функционирования бассейнов без водных аттракционов, с заполняемостью не более 50% от проектной мощностию.

Главсанврач разрешила организацию работы объектов общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые) при соблюдении условий по заполняемости не более 30 посадочных мест внутри помещения и не более 30 на летней площадке, с соблюдением социальной дистанции не менее 2 м между крайними местами соседних столов и рассадки за одним столом не более четырех-шести человек, с соблюдением усиленных санитарно- противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние и выходные дни с 9.00 до 24.00, за исключением объектов, расположенных в жилых зданиях и на территориях жилой застройки, для которых график работы в будние и выходные дни с 9.00 до 22.00. При этом запрещается проведение коллективных, торжественных, семейных и других массовых мероприятий.

«Пункт 3.24. пункта 3 постановления главного государственного санитарного врача города Нур-Султан «О поэтапном смягчении ограничительных карантинных мер в городе Нур-Султан (второй этап)» от 29 августа 2020 года № 237 изменить и изложить в следующей редакции «организацию работы междугородних внутриобластных автобусных, микроавтобусных перевозок», — сказано в документе.

Также в столице разрешили организацию работы образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития (по предварительной записи, группами до 15 человек), с соблюдением усиленных санитарно- противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние с 9.00 до 18.00 и запретом работы в выходные и праздничные дни.