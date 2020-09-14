Чакрабарти является экспертом по проблемам развивающихся рынков — Акорда

Нур-Султан. 14 сентября. КазТАГ – Экс-президент Европейского банка реконструкции и развития Сэр Сума Чакрабарти является экспертом по проблемам развивающихся рынков, сообщает Акорда.

«В послании народу Казахстана от 1 сентября текущего года президентом страны были поставлены задачи по проведению кардинальных реформ в экономической, промышленной, финансовой, социальной и других сферах. Важная роль в данном вопросе будет отведена новому агентству по стратегическому планированию и реформам, образованному 8 сентября 2020 года указом главы государства», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточняется, агентство будет ответственным государственным органом по анализу текущей ситуации, складывающихся тенденций, мирового опыта и разработке на этой базе подходов к осуществлению реформ, а также по мониторингу их реализации.

«Для рассмотрения и утверждения наиболее важных предложений по реформам, инициируемым агентством и другими государственными органами, 14 сентября 2020 года указом главы государства образован Высший президентский совет по реформам», — отмечается в сообщении.

Также сообщается, что в целях повышения эффективности работы Высшего президентского совета по реформам в состав данного совета был включен экс-президент (2012-2020 гг.) Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сэр Сума Чакрабарти.

Ранее распоряжением главы государства Чакрабарти назначен

внештатным советником президента Республики Казахстан по экономическому развитию.

«Чакрабарти является экспертом по проблемам развивающихся рынков, имеет значительный опыт в разработке масштабных реформ в системе государственной службы Великобритании. Он сыграл ключевую роль в развитии британского Фонда «ноу-хау» – программы технической помощи для стран Центральной и Восточной Европы», — пишет Акорда.

Отмечается, что в качестве главы ЕБРР Чакрабарти осуществил масштабную модернизацию данного финансового института. Во время его президентства инвестиции ЕБРР в Казахстан достигли $9 млрд. ЕБРР также оказал значимую консультативную помощь в выработке новых подходов к регулированию и развитию ГЧП, «зеленой экономики» и МСБ.

В период руководства ЕБРР Чакрабарти являлся сопредседателем совета иностранных инвесторов при президенте Республики Казахстан.